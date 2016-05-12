Чикишев: «Могу только пожелать болельщикам «Динамо» терпения и веры»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Чикишев после поражения от «Ростова» (1:3) в поединке 28-го тура РФПЛ отметил, что болельщикам бело-голубых не стоит впадать в уныние, так как предстоит провести еще два матча до завершения чемпионата. Напомним, на данный момент динамовцы находятся на 12-й строчке в таблице в одном очке от зоны стыковых матчей.

«Нас надломил второй пропущенный гол. Ребята несколько прижались к своим воротам и Ростов этим воспользовался.

Что пожелать болельщикам? Терпения и веры. У нас есть еще две игры. Психологически Ростов был лучше, а нам надо было биться на каждом сантиметре поля», – передает слова Чикишева корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.