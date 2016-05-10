Хохлов возглавит «Динамо» в следующем сезоне

Назначенный сегодня исполняющим обязанности главного тренера столичного «Динамо» Сергей Чикишев, ранее возглавлявший молодежную команду клуба, будет работать до конца текущего чемпионата. В клубе рассчитывают на то, что «Динамо» сохранит место в Премьер-лиге, минуя стыковые матчи. Что касается поста главного тренера, то команду может возглавить Дмитрий Хохлов, ранее уже работавший в структуре клуба – в молодежном составе.

После 27 туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Москвичам осталось провести три матча – с «Ростовом» (дома), «Кубанью» (в гостях) и «Зенитом» (дома).