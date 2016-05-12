Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чикишев: «В первые полчаса «Динамо» играло в качественный футбол, а после перерыва допустило глупую ошибку»

Чикишев: «В первые полчаса «Динамо» играло в качественный футбол, а после перерыва допустило глупую ошибку»

12 мая 2016, 21:59

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Чикишев поделился мнением об игре 28-го тура против «Ростова» (1:3), отметив, что бело-голубые действовали несколько несогласованно, а также допустили грубую ошибку в начале второй половины встречи.

«Подготовка к матчу была очень краткосрочной – одна тренировка, одно теоретическое занятие. Много беседовали перед игрой. И все. Если бы был недельный цикл, пришлось бы полегче. Нужно было подобрать слова для ребят, чтобы они нашли силы. Первые 30 минут показывали качественный футбол, забили гол, имели еще несколько моментов. Но вместо того, чтобы бить головой, мы бьем ногой – и наоборот. Затем пропустили в конце первого тайма. А после перерыва допустили глупейшую ошибку, которая психологически повлияла на команду. Ребята часто не могли переломить ход матча, проигрывая.

«Ростов» хорошо играет в обороне. Они играют по схеме в три центральных защитника, мы разбирали эту схему. Но отдавали в те зоны, куда не надо отдавать. Но и наши нападающие выглядели блекло. Что будет дальше? Посмотрим игру «Кубани», проанализируем, поговорим с ребятами. Тренировочная работа у нас на нуле – команду не натренировать, ее ждет только восстановительная тренировка, теория и вылет в Краснодар», – сказал Чикишев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Чикишев Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
21:47
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
1
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
2
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Все новости
Все новости
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
3
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
10
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+