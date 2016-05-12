Чикишев: «В первые полчаса «Динамо» играло в качественный футбол, а после перерыва допустило глупую ошибку»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Чикишев поделился мнением об игре 28-го тура против «Ростова» (1:3), отметив, что бело-голубые действовали несколько несогласованно, а также допустили грубую ошибку в начале второй половины встречи.

«Подготовка к матчу была очень краткосрочной – одна тренировка, одно теоретическое занятие. Много беседовали перед игрой. И все. Если бы был недельный цикл, пришлось бы полегче. Нужно было подобрать слова для ребят, чтобы они нашли силы. Первые 30 минут показывали качественный футбол, забили гол, имели еще несколько моментов. Но вместо того, чтобы бить головой, мы бьем ногой – и наоборот. Затем пропустили в конце первого тайма. А после перерыва допустили глупейшую ошибку, которая психологически повлияла на команду. Ребята часто не могли переломить ход матча, проигрывая.

«Ростов» хорошо играет в обороне. Они играют по схеме в три центральных защитника, мы разбирали эту схему. Но отдавали в те зоны, куда не надо отдавать. Но и наши нападающие выглядели блекло. Что будет дальше? Посмотрим игру «Кубани», проанализируем, поговорим с ребятами. Тренировочная работа у нас на нуле – команду не натренировать, ее ждет только восстановительная тренировка, теория и вылет в Краснодар», – сказал Чикишев.