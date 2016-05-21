Чикишев: «Все бывает в первый раз. «Ювентус» тоже вылетал»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Чикишев поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ, в котором бело-голубые потерпели крупное поражение от «Зенита» со счетом 0:1. Таким образом, московский клуб впервые в истории вылетел в ФНЛ.

«Какое настроение в раздевалке? Все переживают. Такая ситуация с «Динамо» сложилась впервые в истории. Все, конечно, бывает в первый раз. «Ювентус» тоже вылетал. Но нас это нисколько не оправдывает.

Надо провести совещание с руководством «Динамо». Скорее всего, подготовка к ФНЛ начнется раньше, чем хотелось бы игрокам. Если бы у нас была возможность спокойно отыграть игру, остановиться, осмотреться, мы бы, возможно, сыграли лучше. А так пришлось готовить команду к трем матчам за 10 дней в цейтноте. Понятно, что в Англии есть Boxing Day, но там во время этого отрезка не меняют тренеров», – сказал Чикишев.