Гурцкая определил антигероя 2025 года: «Тот, кто все развалил»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал лучшего менеджера и антигероя российского футбола по итогам 2025 года.
«Менеджер года – банально, он не совсем менеджер, Галицкий. Но то, что делает он и его помощники – они сделали большую работу.
Кто антигерой года? Тот, кто все развалил в «Динамо». Команда, которая могла бы войти в пул топовых команд, топ только на бумаге», – сказал Гурцкая.
- 17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.
- Сергей Галицкий – владелец «Краснодара», который в 2025 году впервые в истории стал чемпионом.
