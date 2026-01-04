Гурцкая определил антигероя 2025 года: «Тот, кто все развалил»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал лучшего менеджера и антигероя российского футбола по итогам 2025 года.

«Менеджер года – банально, он не совсем менеджер, Галицкий. Но то, что делает он и его помощники – они сделали большую работу.

Кто антигерой года? Тот, кто все развалил в «Динамо». Команда, которая могла бы войти в пул топовых команд, топ только на бумаге», – сказал Гурцкая.