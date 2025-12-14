Бабич – о восстановлении: «Заново учусь ходить»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о восстановлении от травмы.
«Осознание того, что такая травма отделяет тебя от оставшейся части сезона и от команды, от товарищей по команде, от поля, от того, чем ты занимался всю жизнь, и вдруг ты заново учишься ходить.
Это сложнее в психологическом плане, чем в физическом, но ты должен показать, что ты силен в такие моменты и готов ко всему. Восстановление – единственный выход», – сказал Бабич RTRS.
- 29-летний Бабич провел 13 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
- Он получил повреждение 18 октября в игре РПЛ с «Ростовом».
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: Sport24