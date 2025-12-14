Бабич – о восстановлении: «Заново учусь ходить»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о восстановлении от травмы.

«Осознание того, что такая травма отделяет тебя от оставшейся части сезона и от команды, от товарищей по команде, от поля, от того, чем ты занимался всю жизнь, и вдруг ты заново учишься ходить.

Это сложнее в психологическом плане, чем в физическом, но ты должен показать, что ты силен в такие моменты и готов ко всему. Восстановление – единственный выход», – сказал Бабич RTRS.