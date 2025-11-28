Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о самых нервных эпизодах за время игры в России.

– Тебя называют одним из самых жестких и бесстрашных защитников. Согласен?

– Никакого бесстрашия. Просто перед матчем я всегда переключаюсь: вышел на поле – значит, отдаешь всего себя! Пропустить гол для защитника – это катастрофа. Воля к победе плюс немного темперамента – вот и весь секрет.

– Самый нервный эпизод за три года в России?

– Было два момента. Первое – история с Соболевым: он показал непристойный жест, я просто указал арбитру, чтобы проверили на видеоповторе, а в итоге удалили меня. Потом меня оправдали, так что все нормально. Еще была стычка с Бабичем – он схватил меня за шею, я подумал: «Сейчас полетят кулаки», инстинктивно защитился. Мое удаление было справедливым, но и Бабича стоило наказать.