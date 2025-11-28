Роша – о стычке с Соболевым: «Он показал непристойный жест, а удалили меня»

Бывший защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о самых нервных эпизодах за время игры в России.
– Тебя называют одним из самых жестких и бесстрашных защитников. Согласен?
– Никакого бесстрашия. Просто перед матчем я всегда переключаюсь: вышел на поле – значит, отдаешь всего себя! Пропустить гол для защитника – это катастрофа. Воля к победе плюс немного темперамента – вот и весь секрет.
– Самый нервный эпизод за три года в России?
– Было два момента. Первое – история с Соболевым: он показал непристойный жест, я просто указал арбитру, чтобы проверили на видеоповторе, а в итоге удалили меня. Потом меня оправдали, так что все нормально. Еще была стычка с Бабичем – он схватил меня за шею, я подумал: «Сейчас полетят кулаки», инстинктивно защитился. Мое удаление было справедливым, но и Бабича стоило наказать.
- Соболев и Роша получили красные карточки в матче 28-го тура РПЛ-2022/23 между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) за демонстрацию оскорбительного жеста. Позднее КДК РФС признал несправедливым удаление защитника армейцев и отменил красную карточку, а Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.
- В матче «Спартак» – ЦСКА (2:0), который прошел в 14-м туре РПЛ-2024/25, у Роши произошла стычка с защитником красно-белых Срджаном Бабичем. Бразилец и пытавшийся разнять драку футболист «Спартака» Руслан Литвинов получили красные карточки. Рошу дисквалифицировали на 3 матча, а Литвинова – на 2 игры.
- Виллиан Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022-го по август 2025 года.
- Красно-синие продаали его в эмиратскую «Аль-Джазиру» за 5 миллионов евро.