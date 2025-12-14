Слуцкий объяснил свои резкие высказывания о Гусеве

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что мог осудить слова исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева о предшественниках.

В частности, бывший главный тренер сборной России заявил: «Я считаю, то, что Гусев себе позволил, когда уходил Личка и сейчас ушел Карпин, – вершина неэтичности в тренерской профессии».

– Ваш прошлый визит в Москву создал резонанс. Вы выступили в «Итогах», отчитали Ролана Гусева.

– Что значит «отчитали»? Нет, я высказал свою позицию.

– Вы отчитали.

– Хорошо, пусть будет отчитал.

– Он после этого извинился. В вашу сторону тоже пошла критика. Посыл был такой, что вот Леонид Викторович – нашелся моральный камертон, который рассказывает, как надо этично себя вести, а сам говорил про 19-летнего дебила, про судей накидывал и так далее.

– При чем здесь судьи и журналист? Я говорил про тренерскую этику, это раз. Во-вторых, я не то что не являюсь никаким моральным камертоном, более того, я даже не претендую на это звание. Я просто высказал свою личную позицию.

Мне кажется, каждый человек имеет право высказать свою личную позицию. Если бы Гусев или кто-то еще высказывает, вы же все, журналисты, высказываете свои личные позиции, почему не могут это сделать тренеры?