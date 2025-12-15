Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о причинах неудачных результатов Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

Он считает, что Карпин мог бы привести «Спартак» к золотым медалям.

«Разочарованием в этом году стало московское «Динамо». Надеялся, что команда будет в лидерах, но, к сожалению, вышло по‑другому. Я хорошо знаю Валеру Карпина, верил в его талант и продолжаю верить. Но, увы, не получилось в «Динамо».

Иногда бывает так, что тренер попадает не в ту команду или не в ту систему, и у него ничего не складывается. Но потом он уходит в другую команду, и все идет прекрасно.

Например, у Эмери ничего не получилось в «Спартаке», а потом он покинул этот клуб и выиграл почти все. Оказалось, что это не его команда. То же самое у Валеры произошло с «Динамо» – не сложилось.

А сейчас возьми его в «Спартак», и он, возможно, приведет команду к медалям или чемпионству. К медалям он красно‑белых уже приводил», – сказал Наумов.