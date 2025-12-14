Слуцкий рассказал о проблемах в казино Монако с российским паспортом

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о казино в Монако в разговоре с советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.

Радимов: В какой-то год мы играли со «Спартаком». Мне звонит Титов, а он дисквалифицирован был в этом году. И мы приехали играть со «Спартаком». Он говорит: «Вы к нам готовитесь?» У них был [тренер] Невио Скала. Я говорю: «Да, Егор, сейчас сидим как раз, разбор». А мы сами в казино. Он говорит: «Наши тоже разбирают». Мы вышли, выиграли 3:0 на «Локомотиве» у «Спартака».

Слуцкий: Ну, хорошо разобрали (смеется)!

Радимов: Да, Егор, после игры стоит у автобуса. Мы с ним обсуждаем. Он говорит: «Ну да, вы разобрали». Я не стал его разочаровывать. Говорю: «Да, Егор, мы вчера досконально разобрали». Мы не знали даже, кто там играет.

Слуцкий: Я тебе могу рассказать историю про вот это казино, где мы сейчас рядом находимся в Монако. Значит, сегодня по российским паспортам ты туда можешь зайти, ты туда можешь потратить все, но выигрыш ты забрать не можешь.

Радимов: Удивительная история.

Слуцкий: Представляешь?

Радимов: То есть проиграть ты можешь, да?

Слуцкий: Да. Тебя пускают. Тебе разрешают абсолютно любую сумму проиграть, оставить в этом казино. Но если ты выиграл – видишь, какие принципиальные люди, да (смеется)? С русским паспортом ты не имеешь права забрать выигрыш. Ну это вообще фантастика, да? Это настолько в одну кассу работает.

Радимов: Ладно бы не пускали тогда.