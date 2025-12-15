Введите ваш ник на сайте
Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ

15 декабря, 01:12
8

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о том, зачем ведущим игрокам РПЛ переходить в топ-чемпионаты в Европе.

– Если бы они [Кисляк и Батраков] спросили твоего совета, каким бы он был?

– Если они хотят поиграть на уровне выше, чем они сейчас играют, и вырасти как игроки, быть в конкурентной среде… Сейчас, например, Леха [Батраков] точно знает, что он будет играть, что бы ни было.

А в этой среде, здесь [в Европе] он никогда не будет знать, выйдет он или не выйдет в следующую игру. Ему придется каждую тренировку доказывать, чтобы играть. Если он хочет этого, хочет расти в этих условиях, то по-любому надо уходить.

А если ему комфортно в России – я с ним на эту тему не разговаривал, – то не проблема, пускай играет, как Акинфеев. Его пример мне тоже очень нравится.

  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.
  • 20-летний Батраков в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» в 23 встречах, отметился 15 голами и 6 передачами.

Еще по теме:
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Головин оценил победу «Монако» над «Галатасарем» в Лиге чемпионов
Тренер «Монако» – о важности Головина: «Он знает ДНК клуба»
Источник: ютуб-канал FONBET
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Монако Головин Александр Кисляк Матвей Батраков Алексей
СильныйМозг
1765764905
Европа, ты всего лишь жопа!!!
темирхан
1765776699
зачем такую ГЛУПОСТЬ ПИСАТЬ? какой топ чемпионат? с 2022 года?????????
neveldomha
1765786931
Бредятина это всё. Где хорошо платят там и играй. Карьера закончится и по сути поводов вспоминать о твоём существовании не будет. Ну если только не пролезешь на матч ТВ в "аналитики". А заработанное, если конечно с головой дружишь, останется. И это главное а не воспоминания о прошлом сидя в свои 40 у разбитого корыта.
Garrincha58
1765790399
Что толку что ты Головин уехал так и проиграл половину карьеры в лазарете и без трофеев
Ответить
