Головин объяснил, зачем Батракову уходить из РПЛ

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о том, зачем ведущим игрокам РПЛ переходить в топ-чемпионаты в Европе.
– Если бы они [Кисляк и Батраков] спросили твоего совета, каким бы он был?
– Если они хотят поиграть на уровне выше, чем они сейчас играют, и вырасти как игроки, быть в конкурентной среде… Сейчас, например, Леха [Батраков] точно знает, что он будет играть, что бы ни было.
А в этой среде, здесь [в Европе] он никогда не будет знать, выйдет он или не выйдет в следующую игру. Ему придется каждую тренировку доказывать, чтобы играть. Если он хочет этого, хочет расти в этих условиях, то по-любому надо уходить.
А если ему комфортно в России – я с ним на эту тему не разговаривал, – то не проблема, пускай играет, как Акинфеев. Его пример мне тоже очень нравится.
- 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.
- 20-летний Батраков в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» в 23 встречах, отметился 15 голами и 6 передачами.