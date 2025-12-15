Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Павлюченко сказал, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ

Павлюченко сказал, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ

Сегодня, 00:39

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал лучшим форвардом РПЛ в этом году Джона Кордобу из «Краснодара»

«Я считаю, что лучший нападающий чемпионата России в 2025 году – Джон Кордоба. Почему? Потому что колумбиец является разносторонним игроком без слабых мест. Как правило, нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. Одно из трех (смеется). А он обладает всеми этими качествами сразу, что и демонстрирует ежегодно», – сказал Павлюченко.

  • В этом году Кордоба провел за «Краснодар» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 8 ассистов.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Ловчев назвал двух главных претендентов на титул в РПЛ 3
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар» 3
Россия. Премьер-лига Краснодар Павлюченко Роман Кордоба Джон
