Павлюченко сказал, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал лучшим форвардом РПЛ в этом году Джона Кордобу из «Краснодара»

«Я считаю, что лучший нападающий чемпионата России в 2025 году – Джон Кордоба. Почему? Потому что колумбиец является разносторонним игроком без слабых мест. Как правило, нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. Одно из трех (смеется). А он обладает всеми этими качествами сразу, что и демонстрирует ежегодно», – сказал Павлюченко.