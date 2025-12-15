Павлюченко сказал, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал лучшим форвардом РПЛ в этом году Джона Кордобу из «Краснодара»
«Я считаю, что лучший нападающий чемпионата России в 2025 году – Джон Кордоба. Почему? Потому что колумбиец является разносторонним игроком без слабых мест. Как правило, нападающие либо хорошо борются, либо хорошо бегут, либо хорошо реализуют. Одно из трех (смеется). А он обладает всеми этими качествами сразу, что и демонстрирует ежегодно», – сказал Павлюченко.
- В этом году Кордоба провел за «Краснодар» 36 матчей, забил 17 голов, сделал 8 ассистов.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: Metaratings.ru