Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»

Агент Тимур Гурцкая высказался о том, почему «Спартак» не уволил спортиввного директора Франсиса Кахигао вместе с главным тренером Деяном Станковичем.

«Станковича привел Жданов и до последнего не увольнял только Жданов. Вот если бы вышел Некрасов и сказал, что да, есть Жданов, это его решение – я бы посчитал, что пришел сильный дядя.

Но сейчас нет ответственного. У вас идет финишная гонка осенью – берете три очка с «Балтикой» и три с «Динамо» и вот вы опять в чемпионской гонке? Кто ответственный за потерю этих пяти очков? Нет такого человека.

Хочется, чтобы человека оценивали по конкретным поступкам? Гафин в «Динамо» выходил и отвечал на вопросы – и мы понимали, кто отвечает за клуб. В «Спартаке» опять коллективный разум. Это значит – как всегда, никто не виноват.

Почему держатся за Кахигао? Я бы делал то же самое. Кахигао сейчас настолько ненавистен всем, что этим щитом и защищает все руководство. Когда ненависть станет уже перегрета, его уволят. Но это даст полгода счастливой жизни. Нельзя уволить и Станковича, и Кахигао сразу – потому что не с кого будет спрашивать, не будет жертвы», – сказал Гурцкая.