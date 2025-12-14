Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»

Агент Тимур Гурцкая высказался о том, почему «Спартак» не уволил спортиввного директора Франсиса Кахигао вместе с главным тренером Деяном Станковичем.
«Станковича привел Жданов и до последнего не увольнял только Жданов. Вот если бы вышел Некрасов и сказал, что да, есть Жданов, это его решение – я бы посчитал, что пришел сильный дядя.
Но сейчас нет ответственного. У вас идет финишная гонка осенью – берете три очка с «Балтикой» и три с «Динамо» и вот вы опять в чемпионской гонке? Кто ответственный за потерю этих пяти очков? Нет такого человека.
Хочется, чтобы человека оценивали по конкретным поступкам? Гафин в «Динамо» выходил и отвечал на вопросы – и мы понимали, кто отвечает за клуб. В «Спартаке» опять коллективный разум. Это значит – как всегда, никто не виноват.
Почему держатся за Кахигао? Я бы делал то же самое. Кахигао сейчас настолько ненавистен всем, что этим щитом и защищает все руководство. Когда ненависть станет уже перегрета, его уволят. Но это даст полгода счастливой жизни. Нельзя уволить и Станковича, и Кахигао сразу – потому что не с кого будет спрашивать, не будет жертвы», – сказал Гурцкая.
- Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака» 11 ноября. Он работал в клубе с июня 2024 года.
- Франсис Кахигао стал спортивным директором «Спартака» с 1 января 2025 года.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.