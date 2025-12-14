Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»

Вчера, 23:24

Агент Тимур Гурцкая высказался о том, почему «Спартак» не уволил спортиввного директора Франсиса Кахигао вместе с главным тренером Деяном Станковичем.

«Станковича привел Жданов и до последнего не увольнял только Жданов. Вот если бы вышел Некрасов и сказал, что да, есть Жданов, это его решение – я бы посчитал, что пришел сильный дядя.

Но сейчас нет ответственного. У вас идет финишная гонка осенью – берете три очка с «Балтикой» и три с «Динамо» и вот вы опять в чемпионской гонке? Кто ответственный за потерю этих пяти очков? Нет такого человека.

Хочется, чтобы человека оценивали по конкретным поступкам? Гафин в «Динамо» выходил и отвечал на вопросы – и мы понимали, кто отвечает за клуб. В «Спартаке» опять коллективный разум. Это значит – как всегда, никто не виноват.

Почему держатся за Кахигао? Я бы делал то же самое. Кахигао сейчас настолько ненавистен всем, что этим щитом и защищает все руководство. Когда ненависть станет уже перегрета, его уволят. Но это даст полгода счастливой жизни. Нельзя уволить и Станковича, и Кахигао сразу – потому что не с кого будет спрашивать, не будет жертвы», – сказал Гурцкая.

  • Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака» 11 ноября. Он работал в клубе с июня 2024 года.
  • Франсис Кахигао стал спортивным директором «Спартака» с 1 января 2025 года.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака» 9
Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером 3
Названо условие для перехода Сауся в «Спартак» 12
Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Кахигао Франсис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Лига 1. «Марсель» победил «Монако», Головина заменили
00:51
Серия A. «Ювентус» победил «Болонью» в гостях
00:40
Экс-президент «Локомотива» назвал тренера, который может привести «Спартак» к чемпионству
00:10
Гурцкая оценил зарплаты игроков «Зенита»
Вчера, 23:45
Гурцкая объяснил, почему Кахигао оставили в «Спартаке»
Вчера, 23:24
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
1
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
3
Головин назвал двух россиян из РПЛ, способных заиграть в Лиге 1
Вчера, 22:37
Червиченко – о Талалаеве: «Смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур»
Вчера, 22:23
2
Все новости
Все новости
Лапочкин отметил работу лишь одного судьи РПЛ в первой части сезона
00:48
Павлюченко сказал, почему Кордоба превосходит других форвардов РПЛ
00:39
Рахимов объяснил нестабильность «Рубина»
00:19
17-летний хавбек из Беларуси отказался от перехода в ЦСКА
Вчера, 23:57
Слуцкий рассказал о проблемах в казино Монако с российским паспортом
Вчера, 23:43
Видео«Рубин» продлил контракт с полузащитником в день рождения игрока
Вчера, 23:34
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
Вчера, 23:11
Рахимов оценил выступления «Рубина» в первой части сезона
Вчера, 22:55
Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются арбитры РПЛ
Вчера, 22:46
3
Червиченко – о Талалаеве: «Смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур»
Вчера, 22:23
2
В РФС вынесли вердикт по удалению игрока махачкалинского «Динамо» в игре с «Пари НН»
Вчера, 20:56
Слуцкий объяснил свои резкие высказывания о Гусеве
Вчера, 20:29
Ловчев назвал двух главных претендентов на титул в РПЛ
Вчера, 20:16
3
«Крылья Советов» отказались брать на сборы игрока ЦСКА
Вчера, 19:52
1
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 19:35
3
Вердикт РФС по двум отмененным голам «Динамо» в ворота «Спартака»
Вчера, 19:19
9
Радимов рассказал, как был наказан из-за технического поражения «Зенита»
Вчера, 18:23
2
Мостовой сказал, почему Сперцян не уезжает в Европу
Вчера, 18:05
2
В РПЛ выявили тренера с «пониженным уровнем интеллигентности»
Вчера, 17:56
4
Агенты Жезуса отреагировали на интерес «Зенита» к игроку
Вчера, 17:47
Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами
Вчера, 17:36
24
Слуцкий – о ситуации с Кокориным и Мамаевым в Монте-Карло: «Их имидж повлиял на решения после «Кофемании»
Вчера, 17:18
4
Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером
Вчера, 16:58
3
Названо условие для перехода Сауся в «Спартак»
Вчера, 16:20
14
Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией
Вчера, 15:47
6
Слуцкий признался, что ему было стыдно за игроков сборной России после Евро-2016
Вчера, 15:34
«Спартак» определился с будущим Зобнина
Вчера, 15:24
4
Информация об участниках Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 15:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 