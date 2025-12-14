В РФС вынесли вердикт по спорным решениям судей в двух матчах 18-го тура

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Оренбурга», «Динамо Мх» и КДК РФС по матчам 18-го тура РПЛ с «Ахматом» и «Пари НН» соответственно.

«Ахмат» – «Оренбург», судья – Сергей Иванов.

Момент по обращению ФК «Оренбург». Время по таймеру: 24-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата». Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Ахмата» Усман Ндонг не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Оренбурга» Гедеоном Гузиной.

Оба игрока ведут контактное единоборство за лучшую позицию, а контакт рукой со стороны защитника с телом нападающего происходит без очевидного влияния на него.

Судье следовало продолжить игру в данной игровой ситуации ввиду отсутствия нарушения со стороны кого-либо из игроков.

«Динамо Мх» – «Пари НН», судья – Алексей Сухой.

Момент по обращению ФК «Динамо» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Время по таймеру: 20-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Динамо» Джемала Табидзе.

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Динамо» Джемала Табидзе. Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Динамо» Джемал Табидзе нарушает правила против нападающего «Пари НН» Олакунле Олусегуна.

Учитывая контроль мяча, непосредственную близость к штрафной площади и расположение игрока обороны, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.

По этим причинам ВАР не следовало вмешиваться в данную игровую ситуацию и приглашать судью к монитору ввиду отсутствия достаточных оснований для вмешательства.