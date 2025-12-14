Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС вынесли вердикт по спорным решениям судей в двух матчах 18-го тура

В РФС вынесли вердикт по спорным решениям судей в двух матчах 18-го тура

14 декабря, 20:56

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Оренбурга», «Динамо Мх» и КДК РФС по матчам 18-го тура РПЛ с «Ахматом» и «Пари НН» соответственно.

«Ахмат» – «Оренбург», судья – Сергей Иванов.

Момент по обращению ФК «Оренбург». Время по таймеру: 24-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ахмата». Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Ахмата» Усман Ндонг не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Оренбурга» Гедеоном Гузиной.

Оба игрока ведут контактное единоборство за лучшую позицию, а контакт рукой со стороны защитника с телом нападающего происходит без очевидного влияния на него.

Судье следовало продолжить игру в данной игровой ситуации ввиду отсутствия нарушения со стороны кого-либо из игроков.

«Динамо Мх»«Пари НН», судья – Алексей Сухой.

Момент по обращению ФК «Динамо» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Время по таймеру: 20-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока «Динамо» Джемала Табидзе.

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока «Динамо» Джемала Табидзе. Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Динамо» Джемал Табидзе нарушает правила против нападающего «Пари НН» Олакунле Олусегуна.

Учитывая контроль мяча, непосредственную близость к штрафной площади и расположение игрока обороны, комиссия определила, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол.

По этим причинам ВАР не следовало вмешиваться в данную игровую ситуацию и приглашать судью к монитору ввиду отсутствия достаточных оснований для вмешательства.

Еще по теме:
Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались» 4
Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол» 11
Форвард «Динамо Мх» –  в перерыве матча с «Пари НН»: «Человек в черном нам мешает» 2
Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Ахмат Оренбург Пари НН Табидзе Джемал Н'Донг Усман Сухой Алексей Иванов Cергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бразильский клуб должен «Зениту» более 3 миллионов
21:21
1
Семин спрогнозировал финалистов Лиги чемпионов-2025/26
21:09
1
Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе
20:55
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии ФИФА
20:47
1
⚡️ Дембеле – обладатель премии The Best от ФИФА
20:40
Назван лучший тренер 2025 года по версии ФИФА
20:33
Валуев отказался жалеть Семаков, задержанных в Мюнхене
20:08
4
Орлов осудил болельщиков «Спартака» за любовь к Промесу
19:30
10
Фото4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
19:19
5
Президент «Барселоны» Лапорта дерзко ответил Пересу
19:00
1
Все новости
Все новости
«Пари НН» рискует потерять третьего лучшего бомбардира в истории клуба
21:47
Стало известно, готов ли ван Нистелрой работать в РПЛ
20:20
Валуев отказался жалеть Семаков, задержанных в Мюнхене
20:08
4
Кержаков рассказал, как убедил Пеле сфотографироваться с ним
19:45
3
Орлов осудил болельщиков «Спартака» за любовь к Промесу
19:30
9
Фото4 зенитовца и 3 спартаковца – в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
19:19
5
Щенников подвел итоги карьеры: «Немногие могут таким похвастаться»
18:51
Кержаков: «Месси пришлось учить русский язык, чтобы со мной поговорить»
18:35
2
ФотоЛегендарного рестлера заподозрили в симпатии к «Спартаку»
18:27
7
Экс-защитник сборной России объявил о завершении карьеры в 34 года
18:06
1
Вратарь «Оренбурга» Овсянников назвал три главных различия между Россией и Португалией
17:56
1
Жена Семака не обиделась на Мюнхен: «У меня нет такой функции мозга»
17:43
14
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ
17:25
4
Топ-3 самых стабильных российских вратарей в 2025 году по версии Кафанова
17:05
2
Новые данные о состоянии Алдонина, борющегося с раком
16:50
9
Канчельскис сказал, что объединяет РПЛ и АПЛ
16:41
3
Кержаков признался, что страдал звездной болезнью
16:29
1
Сперцян перестал быть самым дорогим футболистом РПЛ
16:16
Совет директоров «Динамо» обсудил кандидатуры двух тренеров
16:04
7
Реакция «Ростова» на вердикт Верховного суда Швейцарии по делу Норманна
15:47
11
ВидеоРоссийского футболиста задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков
15:15
12
Три клуба хотят перехватить Баринова у ЦСКА
15:00
11
Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Россия более развитая страна, чем Португалия»
14:49
1
В махачкалинском «Динамо» отреагировали на отказ Слишковича
14:14
ФотоКарпин поучаствовал в предновогодней фотосессии
13:48
10
Юрист – о санкциях против «Лукойла»: «Спартаку» придется жить в этих условиях либо менять акционера»
13:23
6
Орлов сравнил игроков из России и Украины: «Забарный играет в «ПСЖ»! У нас нет футболистов такого уровня»
13:15
24
Семин объяснил, почему Станковича уволили из «Спартака»
13:04
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 