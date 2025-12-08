Аршавин – об арбитре РПЛ: «Судья не понимает футбол»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о решении судьи Алексея Сухого в матче 18-го тура РПЛ «Динамо Мх» – «Пари НН» (0:1).
Защитник хозяев Джемал Табидзе получил красную карточку на 20-й минуте за фол против Олакунле Олусегуна.
«Я не вижу здесь фола последней надежды. Для меня это – просто судья не понимает футбол. Хотя это Сухой, один из наших авторитетных арбитров», – сказал Аршавин.
- Сухой пересматривал эпизод с Табидзе у монитора, но не изменил изначальное решение о красной карточке.
- Также арбитр назначил пенальти в пользу «Пари НН» после просмотра эпизода с борьбой вингера махачкалинцев Никиты Глушкова с защитником Максимом Шнапцевым в штрафной хозяев. Хуан Мануэль Боселли реализовал 11-метровый на 37-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»