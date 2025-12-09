Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров сказал, что было главным в 18-м туре РПЛ.
– Что было главным в этом туре, минуя два центральных матча?
– Судьи опять обосрались. Достаточно, я думаю.
– На каком матче в первую очередь?
– «Зенит», «Спартак», «Махачкала». Это первые три, которые сразу пришли мне в голову.
- Главными судьями матчей «Зенит» – «Акрон», «Спартак» – «Динамо» и «Динамо Мх» – «Пари НН» были Павел Кукуян, Инал Танашев и Алексей Сухой соответственно.
- После 18 туров чемпионат России ушел на зимний перерыв.
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»