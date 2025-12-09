Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров сказал, что было главным в 18-м туре РПЛ.

– Что было главным в этом туре, минуя два центральных матча?

– Судьи опять обосрались. Достаточно, я думаю.

– На каком матче в первую очередь?

– «Зенит», «Спартак», «Махачкала». Это первые три, которые сразу пришли мне в голову.