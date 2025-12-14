Введите ваш ник на сайте
В РФС оценили работу Левникова в матче ЦСКА – «Краснодар»

Сегодня, 19:35
2

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев проккомментировал решение по одному из эпизодов матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

После второй жeлтой карточки с поля на 68-й минуте был удалeн защитник московского клуба Мойзес. Решение главного судьи встречи Кирилла Левникова было единогласно поддержано экспертами.

Каманцев также назвал эту игру одной из самых сложных в карьере главного арбитра.

«Хотя комиссия рассматривает моменты изолированно, эксперты имели представление о ходе матча и были осведомлены об инциденте, связанном с конфронтацией с Черниковым.

В том эпизоде судья не стал удалять игрока ЦСКА, пытаясь сохранить количественный паритет на поле. Оценивая эту ситуацию с трибуны или по телевизору, безусловно, ожидаются жeлтые карточки, но судья, чувствуя атмосферу матча, решил управлять этой ситуацией без санкций.

Его решение было продиктовано попыткой сохранить баланс в матче. По его мнению, контроль управления игрой позволял уйти на внушение – если поведение игрока не изменится, будут внесены более строгие санкции.

Ситуация с вынесением второго предупреждения Мойзесу комиссией рассматривалась изолированно, однако, думаю, что контекст матча и совокупность действий игрока могли быть приняты во внимание.

При вынесении удаления Левников показал жестом, что уже была пограничная ситуация ранее, в которой санкций не последовало, а было внушение. В этот раз уйти на внушение арбитру не получилось с учeтом развития событий в ходе матча.

Удаление в первой ситуации (при конфронтации) было бы более понятным решением для зрителей и вызвало бы меньше дискуссий в целом. Можно сказать, что с точки зрения справедливости в итоге всe было верно, хотя оптимальным вариантом было бы более раннее удаление.

Кроме того, не могу не отметить, что матч в целом был крайне сложным. Возможно, одним из самых сложных и важных в карьере Левникова, и в целом он провeл его на очень высоком уровне», – сказал Каманцев.

  • Сегодня ЭСК РФС единогласно поддержал решение Левникова показать желтую карточку Мойзесу в эпизоде с нарушением игроком красно-синих правил на футболисте «Краснодара» Жоау Батчи. Это предупреждение стало вторым в матче для игрока москвичей, и он был удален с поля.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мойзес Левников Кирилл
