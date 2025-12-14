В РПЛ выявили тренера с «пониженным уровнем интеллигентности»

Юморист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Некоторые моменты в поведении Талалаева меня смущают. С точки зрения результатов вопросов нет, команда только вышла в РПЛ и идет в первой пятерке. Я не являюсь «Талалаеведом», но он работал в большом количестве клуба, при этом нигде долго не задерживался по разным причинам.

Но хочу спросить: а еще какая-то команда Талалаева показывала ли такую отменную физическую подготовку? Может быть, дело в балтийском воздухе? Смотрю на «Балтику» и диву даюсь, это такой прямо классический английский клуб, в котором нет звезд, они пуляют мяч вперед, носятся по полю, ауты у них порой опаснее, чем штрафные. Я никогда не видел в других командах Талалаева такой отменной физической подготовке. Нужно узнать у него, чем кормят футболистов в «Балтике». Может быть, Талалаев угрожает своим футболистам на каждой тренировке? Откуда это все берется?

Но есть минус в нем – тренер, которого можно называть лучшим в лиге, не должен себя так вести. Если смотреть на Талалаева, то начинает казаться, что Станкович крайне вежливый специалист. Так что язык не повернется назвать лучшим тренера, который проявляет такой пониженный уровень интеллигентности. Меня очень порадовало его объяснение после матча со «Спартаком», что якобы он не судьям этот свой жест показывал, а всего лишь тренерской скамейке красно-белых.

Получается, он считает, что им показывать такое можно! Каленым железом надо выжигать подобное поведение! Станковича с какого-то момента стали жестко штрафовать, Талалаев уже давно заслужил к себе пристальное внимание от КДК», – сказал Грушевский.