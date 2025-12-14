Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РПЛ выявили тренера с «пониженным уровнем интеллигентности»

В РПЛ выявили тренера с «пониженным уровнем интеллигентности»

Сегодня, 17:56
1

Юморист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский оценил поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Некоторые моменты в поведении Талалаева меня смущают. С точки зрения результатов вопросов нет, команда только вышла в РПЛ и идет в первой пятерке. Я не являюсь «Талалаеведом», но он работал в большом количестве клуба, при этом нигде долго не задерживался по разным причинам.

Но хочу спросить: а еще какая-то команда Талалаева показывала ли такую отменную физическую подготовку? Может быть, дело в балтийском воздухе? Смотрю на «Балтику» и диву даюсь, это такой прямо классический английский клуб, в котором нет звезд, они пуляют мяч вперед, носятся по полю, ауты у них порой опаснее, чем штрафные. Я никогда не видел в других командах Талалаева такой отменной физической подготовке. Нужно узнать у него, чем кормят футболистов в «Балтике». Может быть, Талалаев угрожает своим футболистам на каждой тренировке? Откуда это все берется?

Но есть минус в нем – тренер, которого можно называть лучшим в лиге, не должен себя так вести. Если смотреть на Талалаева, то начинает казаться, что Станкович крайне вежливый специалист. Так что язык не повернется назвать лучшим тренера, который проявляет такой пониженный уровень интеллигентности. Меня очень порадовало его объяснение после матча со «Спартаком», что якобы он не судьям этот свой жест показывал, а всего лишь тренерской скамейке красно-белых.

Получается, он считает, что им показывать такое можно! Каленым железом надо выжигать подобное поведение! Станковича с какого-то момента стали жестко штрафовать, Талалаев уже давно заслужил к себе пристальное внимание от КДК», – сказал Грушевский.

  • «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
  • Талалаев в этом году привел команду к победе в Первой лиге.
  • Калининградцы возобновят сезон 27 февраля матчем против «Зенита».

Еще по теме:
Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике» 12
Талалаев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Динамо» 2
«С гигантским отрывом»: назван лучший тренер сезона РПЛ 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1765725819
Интересно как ровесник Грушевского "Интерес" нареагирует. Два прелых болелы ЦСКА, а один ещё и поклонник Талалая..) Сижу. Ждю..)
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
4
Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на Межконтинентальный кубок и может выиграть 6-й трофей за год
18:40
Певица Зарубина раскритиковала Аршавина из-за ситуации с алиментами
17:36
15
Слуцкий – о ситуации с Кокориным и Мамаевым в Монте-Карло: «Их имидж повлиял на решения после «Кофемании»
17:18
2
Стало известно, когда «Спартак» определится с новым тренером
16:58
2
Названо условие для перехода Сауся в «Спартак»
16:20
1
Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией
15:47
6
«Спартак» определился с будущим Зобнина
15:24
2
Информация об участниках Зимнего кубка РПЛ
15:13
3
В «Локо» составили шорт-лист игроков на замену Баринову
14:55
Все новости
Все новости
Радимов – о техническом поражении «Зенита»: «Денисов кричал: «Должна пролиться чья-то кровь!»
18:23
Мостовой – о трансферах из РПЛ в Европу: «Там можно на лавочку сесть, лучше здесь получать деньги и удовольствие»
18:05
В РПЛ выявили тренера с «пониженным уровнем интеллигентности»
17:56
1
Агенты Жезуса отреагировали на интерес «Зенита» к игроку
17:47
Названо условие для перехода Сауся в «Спартак»
16:20
1
Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией
15:47
6
Слуцкий признался, что ему было стыдно за игроков сборной России после Евро-2016
15:34
«Спартак» определился с будущим Зобнина
15:24
2
Информация об участниках Зимнего кубка РПЛ
15:13
3
В «Локо» составили шорт-лист игроков на замену Баринову
14:55
«Локомотив» принял важное решение по защитнику Фассону
14:35
Самые проверяемые на допинг игроки РПЛ в 2025 году
14:15
5
Бабич одним прилагательным описал сезон для «Спартака»
13:00
2
Решение ЭСК по раннему удалению у «Акрона» в матче с «Зенитом»
12:51
12
Вердикт ЭСК по удалению Мойзеса в матче с «Краснодаром»
12:31
5
Слуцкий назвал российского игрока, который в 10 раз талантливее Батракова
11:37
15
ВидеоРадимов в дуэте исполнил «Катюшу»
11:21
8
Лишился работы тренер, с которым «Динамо» вылетало из РПЛ
11:09
5
Бабич – о восстановлении: «Заново учусь ходить»
10:34
4
Клубу РПЛ грозит блокировка счетов и арест имущества
10:00
15
«Средний тренер, который ничего не достиг»: оценен уровень Карпина
09:46
4
Селюк – о недостатке игровой практики у своего клиента в «Ахмате»: «Может, подарю Черчесову очки»
09:36
1
Олег Иванов выделил ключевого игрока «Спартака»
00:35
4
Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение
00:30
4
Раскрыт клуб РПЛ с серьезными финансовыми проблемами
00:04
3
УЕФА принял решение по России на фоне новой позиции МОК
Вчера, 23:55
19
Рахимов не включил Семака в число лучших тренеров сезона РПЛ
Вчера, 23:45
2
Клубу РПЛ грозит трансферный бан
Вчера, 23:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 