Лапочкин высказался о длительном спаде в работе Карасева

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин высказался об уровне работы арбитра Сергея Карасева.

– Вы не назвали Сергея Карасева [в числе лучших судей первой части сезона]. Можно уточнить, почему тот сдал?

– К сожалению, последние два сезона у Сергея, действительно, получились хуже, чем обычно. В этом сезоне были разные матчи: и очень хорошие, и не самые лучшие. Поэтому есть какие-то перепады, сложно точно об этом говорить. Но Сергей очень много лет держал планку.

Наверное, невозможно 20 лет быть на вершине судейской иерархии. Иногда случаются спады. Этот спад получился довольно длительным, но нынешний сезон у Сергея точно лучше, чем два предыдущих.

– В первой части сезона РПЛ случилось два расистских скандала. Не отражается ли подобное на имидже российского судейства?

– У нас, судя по решениям экспертно-судейской комиссии, а также по докладам и статистике, судейство идет семимильными шагами вперед. У нас, оказывается, все хорошо. Поэтому никаких скандалов не было

Есть какое-то наше болельщицкое недопонимание. Наверное, мы не достойны тех руководителей, мы не понимаем их гениальные мысли и те решения той классной комиссии с большими специалистами.