Лапочкин считает, что Мусаев сфолил во время гола ЦСКА в ворота «Оренбурга»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что арбитры должны были отменить второй гол ЦСКА в матче 17‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

На 84‑й минуте матча нападающий москвичей Тамерлан Мусаев забил гол, но в борьбе за верховой мяч столкнулся с защитником «Оренбурга» Артемом Касимовым, в результате чего игрок гостей оказался на газоне.

«Защитник выпрыгивает, тянется и хочет сыграть в мяч. Он в безопорном положении. А Мусаев стоит на двух ногах и играет в тело. Как Касимов должен был сыграть в мяч?

Если бы они стояли оба на поле, то там бы не было фола. А так один игрок находится в безопорном положении, второй играет в игрока – и это фол. Если бы они оба выпрыгнули и отскочили, то это была бы борьба за мяч обоюдная», – сказал Лапочкин.