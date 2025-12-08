Введите ваш ник на сайте
Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА

Сегодня, 10:13
13

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что главный судья Кирилл Левников должен был показать желтые карточки в начале игры «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

На 2-й минуте встречи 18-го тура РПЛ защитник «быков» Диего Коста в борьбе попал хавбеку красно-синих Кириллу Глебову локтем в лицо.

– Фол на Глебове – это не красная карточка?

– Нет, но это хорошая желтая. Потом он [Левников] не показал карточку Игорю Дивееву. Кирилл на второй минуте простил одних, на четвертой – других. Он посчитал, что на второй минуте рано карточки показывать, но это стопроцентная желтая.

  • Всего Левников вынес два предупреждения игрокам «Краснодара» и четыре – футболистам ЦСКА, при этом два из них получил Мойзес, которого удалили с поля на 68-й минуте.
  • Голы у «Краснодара» забили Джон Кордоба на 38-й минуте, Виктор Са на 51-й и Жоау Батчи на 70-й. У ЦСКА отличились Мойзес на 11-й и Матеус Алвес на 90+1-й.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Лапочкин Сергей Левников Кирилл
каа
1765178356
А про явную симуляцию Кордобы в начале промолчим?!
Ответить
Давид59
1765179334
А мне лично не нравится вторая жёлтая Мойзесу. До этого - да, он чуть не подрался, можно было давать. Но в эпизоде, когда он выиграл верховой мяч - очень сомнительно.
Ответить
crf57
1765181850
Судейство было в пользу КРАСНОДАРА! А костолома и симулянта КОРДОБУ вообще давно пора дисквалифицировать на 10 матчей за постоянное театральное поведение!!!
Ответить
Garrincha58
1765184495
Многие говорят провокатор Мойзес, а самый провокаторище это Кордоба да ещё и симмулянт! Вот убрать их обоих из матча и игра прошла бы в спокойном ритме. Левников слабый судейка на месте его ещё в первом тайме показал бы им обоим карточки даже по две и удалил обоих на него налетают орут, а он стоит и всё это терпит кроме капитанов не должно быть рядом никого На поле хозяин судья, а у него игроки.
Ответить
Дубина
1765186987
Позор коровам и ихним цыганей(((((
Ответить
Gospod
1765191692
вот 100 пудово согласен с Ларочкиным. Сначала арбитры начинабт всез прощать а потом вал ошибок начинается. Нудно быть последовательным в своиз решнриях вчегла. Уларил ооктем- желтая!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1765192571
Зенит -Акрон сразу красная была за удар локтем. Или это другое. А как вонючий кордоба симмулировал и выпрашивал вместе с перцяном карточки? Гнилой армяно-латинский клуб спонсируемый магнитным озоном
Ответить
Интерес
1765196511
Левников в ответ:" Я и лошадь, я и бык! Только баба,-не мужик"...
Ответить
  • Читайте нас: 