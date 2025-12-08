Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что главный судья Кирилл Левников должен был показать желтые карточки в начале игры «Краснодар» – ЦСКА (3:2).

На 2-й минуте встречи 18-го тура РПЛ защитник «быков» Диего Коста в борьбе попал хавбеку красно-синих Кириллу Глебову локтем в лицо.

– Фол на Глебове – это не красная карточка?

– Нет, но это хорошая желтая. Потом он [Левников] не показал карточку Игорю Дивееву. Кирилл на второй минуте простил одних, на четвертой – других. Он посчитал, что на второй минуте рано карточки показывать, но это стопроцентная желтая.