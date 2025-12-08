Лапочкин указал на ошибки судьи в матче «Краснодар» – ЦСКА

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что главный судья Кирилл Левников должен был показать желтые карточки в начале игры «Краснодар» – ЦСКА (3:2).
На 2-й минуте встречи 18-го тура РПЛ защитник «быков» Диего Коста в борьбе попал хавбеку красно-синих Кириллу Глебову локтем в лицо.
– Фол на Глебове – это не красная карточка?
– Нет, но это хорошая желтая. Потом он [Левников] не показал карточку Игорю Дивееву. Кирилл на второй минуте простил одних, на четвертой – других. Он посчитал, что на второй минуте рано карточки показывать, но это стопроцентная желтая.
- Всего Левников вынес два предупреждения игрокам «Краснодара» и четыре – футболистам ЦСКА, при этом два из них получил Мойзес, которого удалили с поля на 68-й минуте.
- Голы у «Краснодара» забили Джон Кордоба на 38-й минуте, Виктор Са на 51-й и Жоау Батчи на 70-й. У ЦСКА отличились Мойзес на 11-й и Матеус Алвес на 90+1-й.
Источник: «Матч ТВ»