«С гигантским отрывом»: назван лучший тренер сезона РПЛ

Блогер Михаил Борзыкин высоко оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Не знаю, о каком серьезном предложении из Европы говорит Талалаев, но в нашем чемпионате он себе сделал отличную рекламу. В «Спартак» его не позовут – там работают по принципу «как бы чего не вышло», а Андрея Викторовича, даже если он выключает токсичный режим, очень много в публичном пространстве.

Напрашивается вариант с «Динамо», где Талалаев даст результат и сэкономит баснословные деньги на пиар: его пресс-конференции будут пользоваться большим спросом, чем выступления Люси Чеботиной и автограф-сессии Влада Бумаги.

Если говорить серьезно, это с гигантским отрывом лучший тренер первой части сезона (не путать с календарным годом – тут Мусаев). Главный критерий оценки работы тренера – соотношение ресурсов и результата. Тут без вариантов», – написал Борзыкин.