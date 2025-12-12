Введите ваш ник на сайте
«С гигантским отрывом»: назван лучший тренер сезона РПЛ

Сегодня, 11:11
5

Блогер Михаил Борзыкин высоко оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Не знаю, о каком серьезном предложении из Европы говорит Талалаев, но в нашем чемпионате он себе сделал отличную рекламу. В «Спартак» его не позовут – там работают по принципу «как бы чего не вышло», а Андрея Викторовича, даже если он выключает токсичный режим, очень много в публичном пространстве.

Напрашивается вариант с «Динамо», где Талалаев даст результат и сэкономит баснословные деньги на пиар: его пресс-конференции будут пользоваться большим спросом, чем выступления Люси Чеботиной и автограф-сессии Влада Бумаги.

Если говорить серьезно, это с гигантским отрывом лучший тренер первой части сезона (не путать с календарным годом – тут Мусаев). Главный критерий оценки работы тренера – соотношение ресурсов и результата. Тут без вариантов», – написал Борзыкин.

  • «Балтика» идет в РПЛ 5-й.
  • Талалаев в этом году привел команду к победе в Первой лиге.
  • Калининградцы возобновят сезон 27 февраля матчем против «Зенита».

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1765529165
Веселый парень. Вначале подумал, что наркоша))
Ответить
рылы
1765530107
назван! прям назван, да? это частное мнение одного жирного мерзкого борова. так и пишите - борзыкин назвал. а просто назван - это когда какое-то голосование было, где определяли лучшего сообща. да чего же днищенские у вас заголовки каждый день.
Ответить
Cleaner
1765530175
Кто такие Люся Чеботина и Влад Бумага? И кто такой, собственно сам Михаил Борзыкин? И ЗАЧЕМ нам мнение этого НОУНЕЙМА????????????????????????????
Ответить
NewLife
1765530631
Опять уродский заголовок от бездарных редакторов.
Ответить
biber.ru
1765530889
РФС-нет! РПЛ-нет! Эксперты - нет! Журналисты - нет! Болельщики - нет!... Миихаиил Бор-Зыкин - ДААА!!!
Ответить
