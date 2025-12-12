«Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова

Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов на ютуб-канале FONBET не сошлись во мнении, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову делать дальше.
Радимов: Сафонову надо уходить играть.
Аршавин: А я думаю, нет. Он сейчас выиграет конкуренцию.
Радимов: А я думаю, не выиграет.
Аршавин: Шевалье – труп, нет?
Радимов: Шевалье допускает ошибки, но играет только он.
Аршавин: Я думаю, что не по футбольным причинам.
Радимов: Мне тоже кажется, что есть какие-то другие мотивы.
Аршавин: Сафонов в полном порядке.
Радимов: Сафонов в порядке, но играть надо.
- Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.
- Оба – на ноль.
- Парижане набрали на общем этапе Лиги чемпионов 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.
Источник: Sport24