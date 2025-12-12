Введите ваш ник на сайте
  • «Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова

«Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова

Сегодня, 11:34
1

Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов на ютуб-канале FONBET не сошлись во мнении, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову делать дальше.

Радимов: Сафонову надо уходить играть.

Аршавин: А я думаю, нет. Он сейчас выиграет конкуренцию.

Радимов: А я думаю, не выиграет.

Аршавин: Шевалье – труп, нет?

Радимов: Шевалье допускает ошибки, но играет только он.

Аршавин: Я думаю, что не по футбольным причинам.

Радимов: Мне тоже кажется, что есть какие-то другие мотивы.

Аршавин: Сафонов в полном порядке.

Радимов: Сафонов в порядке, но играть надо.

  • Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.
  • Оба – на ноль.
  • Парижане набрали на общем этапе Лиги чемпионов 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.

Источник: Sport24
Каратель помойников
1765528711
Два клоуна,поспорили бы про Сырожку Сельдереича
Ответить
