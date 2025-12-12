«Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова

Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов на ютуб-канале FONBET не сошлись во мнении, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову делать дальше.

Радимов: Сафонову надо уходить играть.

Аршавин: А я думаю, нет. Он сейчас выиграет конкуренцию.

Радимов: А я думаю, не выиграет.

Аршавин: Шевалье – труп, нет?

Радимов: Шевалье допускает ошибки, но играет только он.

Аршавин: Я думаю, что не по футбольным причинам.

Радимов: Мне тоже кажется, что есть какие-то другие мотивы.

Аршавин: Сафонов в полном порядке.

Радимов: Сафонов в порядке, но играть надо.