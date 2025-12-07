Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сафонов высказался по итогам 1-го своего матча в сезоне

Сегодня, 13:08
1

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался по итогам матча 15-го тура Лиги 1 против «Ренна» (5:0).

  • Люка Шевалье пропускал матч из-за травмы.
  • Это был дебют Сафонова в сезоне.
  • Впереди у «ПСЖ» матч Лиги чемпионов против «Атлетика».

«Ну что, долгожданная, наконец-то, моя игра. Лично мною долгожданная.

Очень счастлив, что получилось наконец сыграть, выйти и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше – больше», – сказал Сафонов.

Еще по теме:
Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его 1-м номером 1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0) 7
Сафонов начал голевую атаку «ПСЖ» в 1-м своем матче сезона
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Loko_Roma
1765110843
Награду уже вручили? Шума то
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
РПЛ. «Пари НН» победил махачкалинское «Динамо» и покинул зону вылета
16:01
3
Издание L’Équipe оценило игру Сафонова в матче с «Ренном»
15:39
Жерсон сказал, когда уйдет из «Зенита»
14:57
3
Стало известно, почему лучший бомбардир чемпионата Бразилии отказал «Зениту»
14:29
10
Фото«Зенит» нацелился на 18-летнего бразильского форварда
14:00
8
Стал известен срок нового контракта Альбы с «Ростовом»
13:42
Макаров: «Динамо» забило «Спартаку» 4 гола, но судья сделал то, что сделал»
12:59
15
Сергеев назвал желаемого тренера для «Динамо»
12:44
6
Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его 1-м номером
12:19
4
Все новости
Все новости
Сафонов высказался по итогам 1-го своего матча в сезоне
13:08
1
Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его 1-м номером
12:19
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0)
00:57
7
Сафонов начал голевую атаку «ПСЖ» в 1-м своем матче сезона
Вчера, 23:54
Сафонов впервые в сезоне попал в основу «ПСЖ»
Вчера, 22:30
7
Тренер «Монако» – о важности Головина: «Он знает ДНК клуба»
5 декабря
Луис Энрике отказался говорить о Сафонове
5 декабря
3
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
5 декабря
14
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
4 декабря
8
Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»
4 декабря
3
«Кого мы купили?» Сафонов рассказал, как от него шарахались в «ПСЖ» в первое время
4 декабря
5
Сафонов прокомментировал возможный дебют в сезоне за «ПСЖ»
4 декабря
2
Головин рассказал об игре с Погба в «Монако»
3 декабря
Сафонов может провести за «ПСЖ» первый матч в сезоне
3 декабря
Агент Головина высказался о получении французского гражданства для футболиста
3 декабря
5
Фанаты «Ниццы» избили футболистов клуба: пинали ногами и плевали в них
1 декабря
12
Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в сезоне из-за травмы Шевалье
1 декабря
3
Определились все участники Межконтинентального кубка, Сафонов может выиграть 6-й трофей за год с «ПСЖ»
30 ноября
2
Лига 1. Голевой пас Головина помог «Монако» переиграть «ПСЖ» (1:0)
29 ноября
2
Головин сделал ассист в матче с «ПСЖ»
29 ноября
1
Булыкин заявил, что Сафонов получает пользу даже в запасе «ПСЖ»
29 ноября
2
Мостовой – о Сафонове в «ПСЖ»: «Посадили в золотую клетку с трофеями»
28 ноября
2
«ПСЖ» рассмотрит вариант с уходом Сафонова
28 ноября
5
Лига 1. Ассист Хвичи помог «ПСЖ» разгромить «Гавр» (3:0)
23 ноября
Погба сыграл впервые за 811 дней
22 ноября
Конкурент Сафонова пожаловался на давление в «ПСЖ»: «Насколько это беспощадно!»
21 ноября
2
Мостовой: «У Головина не будет трофеев, если он останется в «Монако»
21 ноября
5
Головин прокомментировал период карьеры Кузяева в «Гавре»
20 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 