Сафонов высказался по итогам 1-го своего матча в сезоне

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался по итогам матча 15-го тура Лиги 1 против «Ренна» (5:0).

Люка Шевалье пропускал матч из-за травмы.

Это был дебют Сафонова в сезоне.

Впереди у «ПСЖ» матч Лиги чемпионов против «Атлетика».

«Ну что, долгожданная, наконец-то, моя игра. Лично мною долгожданная.

Очень счастлив, что получилось наконец сыграть, выйти и сделать это достойно. Поздравляю всех, кто смотрел и следил. Надеюсь, что дальше – больше», – сказал Сафонов.