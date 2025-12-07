Издание L’Équipe оценило игру Сафонова в матче с «Ренном»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) получил оценку 7 от L’Équipe.
«Великолепный сэйв Сафонова после удара Леполя изменил динамику матча, и «ПСЖ» открыл счет в контратаке (28-я минута). Он также сделал хороший сэйв после удара на 33-й минуте.
Достаточно ли этого, чтобы бросить вызов Шевалье? Пока рано, но россиянин провел матч, который дал ему право играть немного больше», – написало издание.
8 от L’Équipe заработал только автор дубля Хвича Кварацхелия.
Помимо Сафонова, 7 получили еще три футболиста «ПСЖ»: Варрен Заир-Эмери, Сенни Маюлу и Брэдли Барколя.
6 поставили Маркиньосу, Вильяму Пачо, Люка Эрнандесу и Жоау Невешу, 5 – Ли Кан Ину и Витинье.
- 26-летний Сафонов сыграл за «ПСЖ» впервые после серии из 27 матчей подряд в запасе.
- До этого он в последний раз выходил на поле в составе парижан в официальном матче 24 мая и с тех пор сыграл только в 4 встречах за сборную России.
Источник: L'Equipe