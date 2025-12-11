Мостовой: «Сафонов – идеальный игрок для «ПСЖ»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил ситуацию Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.

Оба – на ноль.

Парижане набрали на общем этапе Лиги чемпионов 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.

«Сафонов – умный парень. Он своими шансами отлично пользуется. Так было в прошлом сезоне, когда Доннарумма получил травму, так происходит и в этом.

Если так посмотреть, то это шикарный вариант для любого топ-клуба на роль второго вратаря. Человек несколько месяцев находится без игровой практики, а потом в нужный момент выходит и выручает.

Уход из «ПСЖ»? У каждого своя голова на плечах. Нельзя же сказать, что он совсем не играет. Может, Сафонова все устраивает: тренируешься с лучшими игроками мира, борешься за все трофеи, так еще и деньгами не обижают. Отличные условия.

Да и «ПСЖ», думаю, не отпустит Сафонова меньше чем за 30 миллионов евро, для клуба он – идеальный игрок. Приобретали они его за €20 млн. Нужно же тоже заработать на трансфере», – сказал Мостовой.