Петржела дал совет Сафонову и Забарному

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об отношениях футболистов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Ильи Забарного.
«Скорее всего, игра Сафонова и Забарного вместе никак не приблизит мир. Тем не менее, Матвей и Илья не должны избегать друга, ведь не они начинали боевые действия.
Спорт должен быть вне политики. Политика – дерьмо», – сказал Петржела.
- Накануне Сафонов и Забарный впервые вместе сыграли за «ПСЖ».
- У Матвея 2 сухих матча подряд.
- 1-й номер «ПСЖ» Люка Шевалье продолжает восстановление от травмы.
Источник: Metaratings