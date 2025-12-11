Петржела дал совет Сафонову и Забарному

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об отношениях футболистов «ПСЖ» Матвея Сафонова и Ильи Забарного.

«Скорее всего, игра Сафонова и Забарного вместе никак не приблизит мир. Тем не менее, Матвей и Илья не должны избегать друга, ведь не они начинали боевые действия.

Спорт должен быть вне политики. Политика – дерьмо», – сказал Петржела.