Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в сезоне из-за травмы Шевалье

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье получил небольшое повреждение в гостевом матче 14-го тура Лиги 1 с «Монако» (0:1).

На 12-й минуте игры на голкипере сфолил Ламин Камара, получивший желтую карточку. Несмотря на повреждение, Шевалье сумел закончить матч. Он покидал стадион с опухшей лодыжкой и слегка прихрамывая.

В качестве меры предосторожности вратарь может пропустить одну-две тренировки «ПСЖ», но должен быть доступен к участию в домашней игре 15-го тура с «Ренном». Но не исключено, что в предстоящем матче место в воротах парижан займет россиянин Матвей Сафонов.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике предоставил подопечным небольшой отдых. Они должны возобновить тренировки в среду.