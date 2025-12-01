Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в сезоне из-за травмы Шевалье

Сафонов может сыграть за «ПСЖ» впервые в сезоне из-за травмы Шевалье

Сегодня, 07:50
3

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье получил небольшое повреждение в гостевом матче 14-го тура Лиги 1 с «Монако» (0:1).

На 12-й минуте игры на голкипере сфолил Ламин Камара, получивший желтую карточку. Несмотря на повреждение, Шевалье сумел закончить матч. Он покидал стадион с опухшей лодыжкой и слегка прихрамывая.

В качестве меры предосторожности вратарь может пропустить одну-две тренировки «ПСЖ», но должен быть доступен к участию в домашней игре 15-го тура с «Ренном». Но не исключено, что в предстоящем матче место в воротах парижан займет россиянин Матвей Сафонов.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике предоставил подопечным небольшой отдых. Они должны возобновить тренировки в среду.

  • 26-летний Сафонов провел в запасе в «ПСЖ» последние 27 матчей подряд.
  • Матч «ПСЖ» – «Ренн» пройдет 6 декабря.

Источник: vipsg.fr
Skull_Boy
1764567382
Играть будет Марин, а этот дятел и дальше будет сидеть
Ответить
ilich55
1764568308
Для подобных ситуаций Меттью и брали.
Ответить
Чугунный скороход
1764570710
Дай Бог,если в ворота встанет... Мне кажется,сразу облажается... Без игровой практики чудес не бывает
Ответить
