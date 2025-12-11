Гендиректор «Спартака» высказался о будущем Барко

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Переговоры по новому контракту Барко? Он, безусловно, один из самых сильных наших футболистов. Мы сравниваем его статистику и проводим серьезную аналитику выступлений по сравнению с прошлым сезоном.

Барко нужен «Спартаку» и важен для клуба. А комментировать скриншоты, которые были сделаны не с его телефона, наверное, не стоит», – сказал Некрасов.

Ранее аргентинский журналист Себастьян Срур опубликовал скриншоты переписки с Барко, в которой футболист просит связать его с тренерским штабом аргентинского «Ривер Плейта» для обсуждения возможного перехода.