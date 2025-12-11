Названы два клуба, которые интересуются Заболотным

В число клубов, заинтересованных в трансфере нападающего «Спартака» Антона Заболотного, входят «Сочи» и «Балтика».
Команды хотят укрепить состав форвардом с российским паспортом, в связи с чем рассматривают кандидатуру игрока красно-белых. Сам Заболотный хочет получать больше игрового времени, но пока не принял решения о своeм будущем.
Ранее сообщалось, что интерес к трансферу игрока «Спартака» проявляют четыре клуба РПЛ.
- 34-летний Заболотный в этом сезоне провел за красно-белых 14 матчей, отметился 3 ассистами.
- Срок его контракта со столичным клубом рассчитан до конца текущего сезона, но может быть продлен еще на год.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Источник: Legalbet