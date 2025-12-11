Названы два клуба, которые интересуются Заболотным

В число клубов, заинтересованных в трансфере нападающего «Спартака» Антона Заболотного, входят «Сочи» и «Балтика».

Команды хотят укрепить состав форвардом с российским паспортом, в связи с чем рассматривают кандидатуру игрока красно-белых. Сам Заболотный хочет получать больше игрового времени, но пока не принял решения о своeм будущем.

Ранее сообщалось, что интерес к трансферу игрока «Спартака» проявляют четыре клуба РПЛ.