Названы два клуба, которые интересуются Заболотным

Сегодня, 09:02

В число клубов, заинтересованных в трансфере нападающего «Спартака» Антона Заболотного, входят «Сочи» и «Балтика».

Команды хотят укрепить состав форвардом с российским паспортом, в связи с чем рассматривают кандидатуру игрока красно-белых. Сам Заболотный хочет получать больше игрового времени, но пока не принял решения о своeм будущем.

Ранее сообщалось, что интерес к трансферу игрока «Спартака» проявляют четыре клуба РПЛ.

  • 34-летний Заболотный в этом сезоне провел за красно-белых 14 матчей, отметился 3 ассистами.
  • Срок его контракта со столичным клубом рассчитан до конца текущего сезона, но может быть продлен еще на год.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Сочи Заболотный Антон
