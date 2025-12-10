Введите ваш ник на сайте
Дочь Аленичева: «Спартак» действительно на дне»

Сегодня, 18:41
2

Полина Аленичева, дочь бывшего игрока и тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева, объяснила провокационный пост про клуб.

«Это видео залетело на 60–70 тысяч просмотров, даже не на 100 или 200. Где я со своими братьями еду на свой день рождения летом. Я написала, что еду в бар голосовать, чтобы отец поднял «Спартак» со дна. Для меня «Спартак» действительно на дне.

И меня вообще он не волнует – «Спартак». Я не болею ни за какую команду. Это первое. А второе – какое голосование, в каком баре? Я думаю, адекватные люди понимают, что это был кликбейт», – сказала Полина на видео в соцсети.

  • «Спартак» ранее отправил в отставку главного тренера Деяна Станковича.
  • Команду временно возглавил Вадим Романов.
  • Красно-белые ушли на зимний перерыв на 6-м месте в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Интерес
1765386318
Алень, ну ты и олень...
Ответить
timon2401
1765387646
Куда катится мир(((( а мы еще ругаем Европу
Ответить
