Дочь Аленичева: «Спартак» действительно на дне»

Полина Аленичева, дочь бывшего игрока и тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева, объяснила провокационный пост про клуб.

«Это видео залетело на 60–70 тысяч просмотров, даже не на 100 или 200. Где я со своими братьями еду на свой день рождения летом. Я написала, что еду в бар голосовать, чтобы отец поднял «Спартак» со дна. Для меня «Спартак» действительно на дне.

И меня вообще он не волнует – «Спартак». Я не болею ни за какую команду. Это первое. А второе – какое голосование, в каком баре? Я думаю, адекватные люди понимают, что это был кликбейт», – сказала Полина на видео в соцсети.