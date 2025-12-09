Введите ваш ник на сайте
  «Меня назвали горячей красоткой»: дочь Аленичева прокомментировали свои фото

«Меня назвали горячей красоткой»: дочь Аленичева прокомментировали свои фото

Сегодня, 16:37
8

Дочь бывшего игрока и тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева Полина рассказала о внимании к своей персоне.

25-летняя девушка ранее выложила провокационный пост про «Спартак»: «Это я с мужиками еду в бар голосовать за батю, чтобы он стал тренером «Спартака» и поднял его со дна».

– Впервые твои фото стали расходиться в медиа в 2023 году – с подписью «Красотка с шикарным телом». Как отнеслась к такому вниманию?

– Меня назвали горячей красоткой – это супер! Помню, как увидела этот заголовок: была в Барселоне, проснулась и порадовалась такому вниманию. Всю жизнь была в центре событий.

– Потом ты выложила видео, где танцуешь тверк. Не боялась хейта?

– Для меня самые слабые люди – те, которых волнует мнение окружающих. Ну, выложила я тверк – не одна же его танцую. Жизнь одна и нужно ее провести ярко, даже если весь мир говорит о тебе плохо. Наверное, хейтеры писали, что тверк – позор, но судили по себе.

22-летняя дочь Аленичева: живет в Португалии и снимается в эротических фотосессиях

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аленичев Дмитрий
Комментарии (8)
Spartak_forv@
1765287739
К спорту она какое отношение имеет?Тем,что дочь Аленичева?
Ответить
Юбиляр
1765287811
Ради любопытства посмотрел танец - слабовато, разочарован! Гыгыгы. Ну а так - это всё её личное дело, её жизнь... Соглашусь, что в данных вопросах мнение окружающих - дело последнее и дело вкуса, да и мораль у каждого своя!
Ответить
BRAZILES
1765289075
дурь в башке
Ответить
Иван Петров 1986
1765290515
Скажи папе, что тебя дурой называют.
Ответить
...уефан
1765290709
...дневальный, ты достал уже с этой девкой!...
Ответить
suchi-69
1765291465
Потасканной крысёнкой. Дима в соплях от такой славы
Ответить
vick-north-west
1765292042
Совет директоров "Спартака" ознакомился. Теперь Аленичеву Дмитрию путь в Спартак закрыт. Разве только если водителем автобуса или охранником или стюардом.
Ответить
