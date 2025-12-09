«Меня назвали горячей красоткой»: дочь Аленичева прокомментировали свои фото

Дочь бывшего игрока и тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева Полина рассказала о внимании к своей персоне.

25-летняя девушка ранее выложила провокационный пост про «Спартак»: «Это я с мужиками еду в бар голосовать за батю, чтобы он стал тренером «Спартака» и поднял его со дна».

– Впервые твои фото стали расходиться в медиа в 2023 году – с подписью «Красотка с шикарным телом». Как отнеслась к такому вниманию?

– Меня назвали горячей красоткой – это супер! Помню, как увидела этот заголовок: была в Барселоне, проснулась и порадовалась такому вниманию. Всю жизнь была в центре событий.

– Потом ты выложила видео, где танцуешь тверк. Не боялась хейта?

– Для меня самые слабые люди – те, которых волнует мнение окружающих. Ну, выложила я тверк – не одна же его танцую. Жизнь одна и нужно ее провести ярко, даже если весь мир говорит о тебе плохо. Наверное, хейтеры писали, что тверк – позор, но судили по себе.

22-летняя дочь Аленичева: живет в Португалии и снимается в эротических фотосессиях