22-летняя дочь Аленичева: живет в Португалии и снимается в эротических фотосессиях

Знакомьтесь, Полина Аленичева – дочь известного игрока и тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.

Девушке 22 года. Она живет в Порту, где раньше играл ее отец – в 2004-м Аленичев выиграл под руководством Жозе Моуринью Лигу чемпионов.

Полина занимается ресницами и бровями, а также любит сниматься в эротических фотосессиях.