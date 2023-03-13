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    Какой вы футболист?

    22-летняя дочь Аленичева: живет в Португалии и снимается в эротических фотосессиях

    Знакомьтесь, Полина Аленичева – дочь известного игрока и тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.

    Девушке 22 года. Она живет в Порту, где раньше играл ее отец – в 2004-м Аленичев выиграл под руководством Жозе Моуринью Лигу чемпионов.

    Полина занимается ресницами и бровями, а также любит сниматься в эротических фотосессиях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.03.2023 15:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4079

      raritet 13 марта, 22:04

      Что то так жаль стало наших ветеранов-футболистов. Работали ,работали и получается, только для того, чтобы их наследницы демонстрировали свои окорока. Занятие еще то. Такое ощущение что заняться больше нечем.

      0
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      Рейтинг: +2866

      nemolod 13 марта, 19:13

      М-да,видно на ресницах и бровях много не заработаешь,приходится раздеваться и сниматься на фотках!

      0
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      Рейтинг: +2280

      kvm 13 марта, 18:11

      тема сисек не раскрыта...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 13 марта, 17:39

      22 года? А выглядит на бабищу 40 летнюю..

      5
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > Enter2006 14 марта, 00:51

      потасканая бабец реально, фото это только прелюдия, основные услуги имеют другое название.

      1
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 13 марта, 17:04

      типичный бомбардирчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1096

      ZAITZEFF2011 13 марта, 16:24

      бывшего тренера...

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      Рейтинг: +1920

      lek! 13 марта, 16:23

      В какое время МЫ живем , сняться в таком образе , сняться в фильме для взрослых это уже круто. Родителем без разницы как они зарабатывают , главное были знаменитыми.

      1
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      Рейтинг: +3635

      anatolich72 13 марта, 16:18

      Что за дебилы заголовки выносят.

      2
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 13 марта, 16:04

      У админа точно одна рука накачена.
      :))) всех девок знает!

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 13 марта, 15:49

      Выпить стеклоочистителя осталось....

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