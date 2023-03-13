22-летняя дочь Аленичева: живет в Португалии и снимается в эротических фотосессиях

Что то так жаль стало наших ветеранов-футболистов. Работали ,работали и получается, только для того, чтобы их наследницы демонстрировали свои окорока. Занятие еще то. Такое ощущение что заняться больше нечем.
Знакомьтесь, Полина Аленичева – дочь известного игрока и тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева.
Девушке 22 года. Она живет в Порту, где раньше играл ее отец – в 2004-м Аленичев выиграл под руководством Жозе Моуринью Лигу чемпионов.
Полина занимается ресницами и бровями, а также любит сниматься в эротических фотосессиях.