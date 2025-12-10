Введите ваш ник на сайте
Радимов дал совет «Спартаку», какого тренера выбрать

Сегодня, 17:18
3

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о поиске нового главного тренера в «Спартаке».

«При Вадиме Романове у команды был всплеск, русские игроки сами говорили, что он их знает. Но, по мне, он ни в чем не убедил, ему еще рано самостоятельно работать на таком уровне, ему надо остаться в штабе и учиться. Такой пример уже был у «Спартака», когда команду на некоторое время возглавил Дмитрий Гунько. Но его тогда «сожрали» и болельщики, и сами игроки. А сейчас он работает в Туле – и работает очень хорошо.

Тот же Андрей Талалаев, которому 56 лет, работает уже лет двадцать и прошел через многое. Ну и «Спартаку» уже хватит тех, кто учится – наконец нужен специалист, который добьется результатов», – сказал Радимов.

Еще по теме:
«Играли 2 середняка»: Шалимов – о дерби «Спартак» – «Динамо»
Глава «Спартака»: «Масштабных трат у нас не будет» 7
Фанаты «Спартака» «пробили» выезд за европейский клуб 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (3)
рылы
1765377862
вчера ген.директор спартака говорил, что клуб знают во всей европе и т.д. но не уточнил, что его знают только по позорам. хряки всегда брали никому не известных тренеров (даже эмери на тот момент) - а те в итоге сбегали в ужасе, прихватив чемоданы неустойки. один только раз пригласили тренера с именем, бравшим еврокубок (невио скала) - так и тот в итоге сбежал, не выдержав позора, и вообще сразу же завершил свою тренерскую карьеру от стыда за то, что тренировал тарасятник. ПОЗОР!
Ответить
andr45
1765378392
РАДИМОВ «А сейчас он [Гунько] работает в Туле – и работает очень хорошо» 10 место в турнире с отставанием от лидера [ ФК«Факел»] с отставанием в 20 (ДВАДЦАТЬ»!!!) очков)) PS Из творчества Альфонса Радимова: «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, Все ж знают, что я долбанутый»
Ответить
рылы
1765378786
вообще удивительно, что один мошенник-проходимец, не на самой высокой должности, успешно разваливает клуб. мне уже даже хочется верить, что кахигао - это агент газпрома, внедрённый в тарасятник. покупает зимой никому ненужных ливаев и соларей с дикой переплатой (и откатами себе в карман), их на лавку не усадишь, деньги большие уплачены - и тем самый разрушается стабильная игра. прошлой осенью у хрюканов всё работало, как часы, с приходом этих неликвидов всё поломалось. щас вставляет палки в колёса, что этот тренер нам не нужен, тот нам не подходит и т.д. и продвигает конкретно одного, из какой-то Ж, но за которого нужно заплатить выкуп (и навариться на откате). явный сговор, потому что риера и кахигао - испанцы, и что-то задумали (159 ук рф). даже в декабре продлили контракт тренера со словенцами, чтобы выкуп был дороже. а всех других тренеров кахигао отшивает, нужен типа только этот. жулик, и его место на нарах.
Ответить
