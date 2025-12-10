Радимов дал совет «Спартаку», какого тренера выбрать

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о поиске нового главного тренера в «Спартаке».

«При Вадиме Романове у команды был всплеск, русские игроки сами говорили, что он их знает. Но, по мне, он ни в чем не убедил, ему еще рано самостоятельно работать на таком уровне, ему надо остаться в штабе и учиться. Такой пример уже был у «Спартака», когда команду на некоторое время возглавил Дмитрий Гунько. Но его тогда «сожрали» и болельщики, и сами игроки. А сейчас он работает в Туле – и работает очень хорошо.

Тот же Андрей Талалаев, которому 56 лет, работает уже лет двадцать и прошел через многое. Ну и «Спартаку» уже хватит тех, кто учится – наконец нужен специалист, который добьется результатов», – сказал Радимов.