Слишкович отреагировал на хамские высказывания Талалаева

Бывший тренер «Спартака», «Оренбурга» Владимир Слишкович ответил на резкие высказывания Андрея Талалаева про себя.

«Мне Талалаев важен так же, как и снег в Мурманске. Когда меня спрашивали перед матчем о «Балтике», я сказал, что эта команда опасна в контратаках и на стандартных положениях. Тогда я подчеркнул, что у «Балтики» короткие позиционные атаки и что не нужно концентрироваться на позиционной обороне. Возможно, это не понравилось Талалаеву, и он разозлился. Это вопрос эго, но я ничего плохого не сказал. Талалаев хорошо использует то, чем сильна его команда. Это был комплимент в его адрес. А он, возможно, надеется, что его команда играет в тики-таку. По крайней мере, я так понял.

Если бы мне коллега сказал, что мы забиваем в основном из стандартных положений, на быстрых контратаках, но при этом моя команда набрала бы больше 30 очков, я был бы очень доволен. И я бы ничего не менял. И никто «Балтике» не дарил очков, она всe завоевала своим трудом. Они дважды обыграли «Спартак», один раз – в меньшинстве. Как Талалаев принял мои слова – это его проблема, не моя. Он должен наслаждаться успехом», – сказал Слишкович.