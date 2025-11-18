Талалаев – об экс-тренере «Спартака»: «Честно, я даже не знал его фамилию»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл детали конфликта с Владимиром Слишковичем, который ранее возглавлял «Спартак» и «Оренбург».

– После матча с «Балтикой» Слишкович сказал, что ваша команда ничего не может в позиционной атаке. После этого вы его не отпускаете – в том числе уже после его отставки из «Оренбурга».

– Я его упомянул один раз, потому что он что-то опять начал говорить про «Балтику».Если ты не можешь сделать и говоришь…

Если ты делаешь и говоришь – пожалуйста, ты имеешь на это право. Ты взял команду, тебе дали шанс, ты отработал полгода, утопил эту команду. Тебя вернули еще раз, тебе опять дали полгода – и ты команду снова топишь.

И ты продолжаешь поливать людей, которые вокруг? Честно, я даже не знал его фамилию. Однажды его назвал «Слабовичем». Ассоциативно. В голове просто есть – у меня ассоциативное мышление.

То, что он мне сейчас говорит… Ну, ты сделай!