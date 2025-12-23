Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев извинился перед Батраковым за слова после матча с «Локо»

Талалаев извинился перед Батраковым за слова после матча с «Локо»

Сегодня, 21:28
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что извинился перед полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

– Читал, что перед матчем Россия – Иордания, выступая в роли эксперта, вы поговорили с Батраковым, обсудили нелицеприятные слова, которые говорили о нем после матчей «Балтики» с «Локомотивом», и поняли друг друга. Так было?

– Да, я принес извинения за свое не совсем правильное поведение. Но при этом упрекнул его в том, что он позволил себе лишнего.

– Он согласился?

– Мы нашли компромисс, поняли друг друга. Скажу еще, что там и представители «Балтики», и представители «Локомотива» должны были вести себя по-другому. Если рассматривать поведение нашего тренерского штаба, то мы не допускаем присутствия в нашей тренерской зоне никого из посторонних. Если люди претендуют на такое, то должны за это отвечать. Будучи хорошим футболистом, хорошим генеральным директором, хорошим тренером, ты не можешь расширять границы своего поведения. Очень хорошо это понимаю, но... не всегда с этим справляюсь.

  • Батраков ранее стал лучшим футболистом года по итогам голосования «СЭ».
  • Талалаев не включил игрока «Локомотива» в топ-5.

Еще по теме:
Талалаев: «Балтика» будет грызться за чемпионство до последнего укуса» 5
Орлов двумя словами описал Талалаева 9
Талалаев не включил Батракова в топ-5 игроков России в 2025 году 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Балтика Батраков Алексей Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766514703
наверное, проще посчитать, с кем ещё не поругался талалай.
Ответить
Спартач80
1766516093
"Да забей, я всех ху...сошу. Но ты тоже прих..ел!" Я думаю так звучали извинения, в стиле Талалаева.
Ответить
Главные новости
Известен главный кандидат на пост тренера «Рубина» – он работает в сборной России
23:02
1
Журавель поставил крест на новом возможном тренере «Спартака»: «Не протянет и двух прессух»
22:51
2
Винисиус раздумывает об уходе из «Реала» после свиста фанатов
22:45
ФотоСафонов показал фото сломанной руки
22:36
Карпов раскрыл имя главного кандидата на пост тренера «Спартака»
22:17
Стало известно, на сколько будет сокращен бюджет «Динамо»
21:57
Талалаев извинился перед Батраковым за слова после матча с «Локо»
21:28
2
ФотоСафонов показал, где проводит отпуск: «Хорошая погода прилетела вместе с нами»
21:19
4
В Испании одним словом отреагировали на возможное назначение Карседо в «Спартак»
21:11
3
Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»
20:43
17
Все новости
Все новости
Веллитон оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
23:12
Агент Макарова высказался о назначении Гусева главным тренером «Динамо»
22:25
Стало известно, на сколько будет сокращен бюджет «Динамо»
21:57
Червиченко назвал условие, которое поможет «Спартаку» не провалить сезон
21:40
Талалаев извинился перед Батраковым за слова после матча с «Локо»
21:28
2
В Испании одним словом отреагировали на возможное назначение Карседо в «Спартак»
21:11
3
Ротенберг прокомментировал назначение Гусева главным тренером «Динамо»
20:52
«Спартак» собирается выкупить тренера «Пафоса»: раскрыта сумма
20:29
7
Губерниев: «Карпин немного не туда свернул»
20:20
1
Стало известно, какому клубу РПЛ отказал Личка
20:08
Радимов ответил, подходит ли Гусев «Динамо»
20:00
«Спартак» может переманить тренера у участника Лиги чемпионов
19:50
10
Аршавин – о судействе в РПЛ: «Полное непонимание футбола»
19:30
10
Отец судьи Егорова оценил признание сына в получении денег от «Торпедо»
18:35
4
Ловчев отреагировал на решение «Динамо» по Гусеву
18:27
9
ПАОК готовит предложение по игроку «Зенита»
18:18
1
Виктор определился с будущим в ЦСКА
18:06
2
В «Динамо» раскрыли возможную должность Газзаева
17:44
5
Червиченко: «В «Спартаке» могут отмочить любую глупость»
17:33
4
Аршавин высказался о работе Лички в «Динамо»
17:17
1
Два клуба РПЛ поспорят за опорника «Локомотива»
16:47
Радимов: «Спартак» выкинул четыре года из истории»
16:39
10
Реакция Газзаева на итоговое решение «Динамо» по Гусеву
16:32
2
В ЦСКА аргументировали отказ от Кузяева
16:24
Еще один арбитр признался в получении денег от «Торпедо»
16:16
23
Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после утверждения на посту главного тренера
16:08
5
В «Ростове» раскрыли реальный размер клубного долга
16:00
1
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» не назначил Федотова
15:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 