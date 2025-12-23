Талалаев извинился перед Батраковым за слова после матча с «Локо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил, что извинился перед полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

– Читал, что перед матчем Россия – Иордания, выступая в роли эксперта, вы поговорили с Батраковым, обсудили нелицеприятные слова, которые говорили о нем после матчей «Балтики» с «Локомотивом», и поняли друг друга. Так было?

– Да, я принес извинения за свое не совсем правильное поведение. Но при этом упрекнул его в том, что он позволил себе лишнего.

– Он согласился?

– Мы нашли компромисс, поняли друг друга. Скажу еще, что там и представители «Балтики», и представители «Локомотива» должны были вести себя по-другому. Если рассматривать поведение нашего тренерского штаба, то мы не допускаем присутствия в нашей тренерской зоне никого из посторонних. Если люди претендуют на такое, то должны за это отвечать. Будучи хорошим футболистом, хорошим генеральным директором, хорошим тренером, ты не можешь расширять границы своего поведения. Очень хорошо это понимаю, но... не всегда с этим справляюсь.