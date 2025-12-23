Талалаев: «Балтика» будет грызться за чемпионство до последнего укуса»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил об участии своей команды в чемпионской гонке РПЛ.

– Кого считаете главным претендентом или претендентами на золото?

– На мой взгляд, «Краснодар» и «Зенит». Петербуржцы постепенно раскручивают обороты, а то, что у Семака и штаб грамотный, и возможностей больше, чем у других, все знают.

«Краснодар» продолжает прошлогодний чемпионский поход. Мне нравится качество его игры и вообще то, как все происходит в этом клубе. Это вообще ключевой для нашего футбола пример, как можно за 17 лет с нуля построить клуб – гегемон страны.

Плюс ЦСКА, если купит качественного нападающего, может вмешаться в борьбу за титул.

Уверен, и мы поборемся, поучаствуем в борьбе за чемпионство. Мы не отказываемся от нее и будем грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть.