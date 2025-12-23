Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев: «Балтика» будет грызться за чемпионство до последнего укуса»

Талалаев: «Балтика» будет грызться за чемпионство до последнего укуса»

Сегодня, 10:00
3

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил об участии своей команды в чемпионской гонке РПЛ.

– Кого считаете главным претендентом или претендентами на золото?

– На мой взгляд, «Краснодар» и «Зенит». Петербуржцы постепенно раскручивают обороты, а то, что у Семака и штаб грамотный, и возможностей больше, чем у других, все знают.

«Краснодар» продолжает прошлогодний чемпионский поход. Мне нравится качество его игры и вообще то, как все происходит в этом клубе. Это вообще ключевой для нашего футбола пример, как можно за 17 лет с нуля построить клуб – гегемон страны.

Плюс ЦСКА, если купит качественного нападающего, может вмешаться в борьбу за титул.

Уверен, и мы поборемся, поучаствуем в борьбе за чемпионство. Мы не отказываемся от нее и будем грызться до последнего укуса, во все зубы, которые у нас есть.

  • «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.

Еще по теме:
Орлов двумя словами описал Талалаева 7
Талалаев не включил Батракова в топ-5 игроков России в 2025 году 5
Талалаев высказался о своем будущем на фоне интереса топ-клубов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1766475908
Себя не укуси, укушенный.
Ответить
Интерес
1766477103
ЦСКА, "Зенит","Краснодар","Локомотив"...Кого укусите, тот и шансами поделится с остальными. "Сочи" отберёт у кого-то два очка-вот и тоже поучаствуют в чемпионской гонке.В качестве кочки на финишной прямой.А так-нет.
Ответить
Dr Metal
1766477394
Ндаааа, мужик звезду поймал
Ответить
Главные новости
«Динамо» объявило итоговое решение по Гусеву
11:05
2
Радимов – об уходе Гафина из «Динамо»: «Будет очень большой скандал, когда детали станут достоянием общественности»
10:57
1
Гендиректор «Ростова» сделал заявление о финансовой ситуации в клубе
10:45
2
Шалимов дал совет «Спартаку» насчет формирования тренерского штаба
10:15
6
Талалаев: «Балтика» будет грызться за чемпионство до последнего укуса»
10:00
3
Тикнизян рассказал, как его обвиняли в заговоре против Галактионова
09:41
В «Ростове» отреагировали на новость о миллиардных долгах клуба
09:09
2
Радимов назвал три клуба-разочарования первой части сезона РПЛ
08:50
4
Клуб РПЛ может не доиграть сезон, Газзаев близок к возвращению к работе и другие новости
01:27
Тикнизян жестко высказался о периоде в «Локомотиве»
01:10
5
Все новости
Все новости
Тикнизян рассказал, как его обвиняли в заговоре против Галактионова
09:41
В «Ростове» отреагировали на новость о миллиардных долгах клуба
09:09
2
Радимов назвал три клуба-разочарования первой части сезона РПЛ
08:50
4
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
08:43
5
Тикнизян жестко высказался о периоде в «Локомотиве»
01:10
5
Орлов дал совет Батракову
00:36
4
Глушаков назвал главного таланта, с которым он играл
Вчера, 23:48
3
«Ростов» готов продать более восьми футболистов
Вчера, 23:36
10
Маркиньос принял решение о будущем в «Спартаке»
Вчера, 22:48
4
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
Вчера, 22:40
2
Клуб РПЛ рискует не доиграть сезон из-за огромных долгов
Вчера, 22:22
20
Глушаков составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
Вчера, 21:57
Тикнизян раскрыл, какую зарплату требовал у «Зенита»
Вчера, 21:47
5
В ЦСКА придумали, как опередить «Зенит» в борьбе за Воробьева
Вчера, 21:35
9
Хохлов оценил спорное высказывание Слишковича: «Что за пессимизм?»
Вчера, 20:27
2
ФотоОпределен лучший форвард в истории чемпионата России
Вчера, 19:58
10
Два клуба готовят предложения по Воробьеву из «Локомотива»
Вчера, 19:57
1
«Зенит» поспорит с двумя московскими клубами за Иву из «Рубина»
Вчера, 19:45
Гаджиев в 90-х соскочил с антидепрессантов: «Это буря в стакане»
Вчера, 19:19
Писарский отказался от перехода в зарубежный клуб ради Медиалиги
Вчера, 18:36
1
Бубнов – об участнике ЛЧ: «Краснодар» бы его прибил»
Вчера, 18:18
4
Серхио Рамос встретил огромного ежа в Краснодаре: «Такие бывают!?»
Вчера, 17:35
1
Орлов двумя словами описал Талалаева
Вчера, 17:00
9
Хохлов раскрыл, сколько денег потерял из-за мошенников
Вчера, 16:37
7
В России футболист играл под препаратами от лудомании
Вчера, 16:29
6
ВидеоКарпин стал Дедом Морозом в новогоднем ролике сборной России
Вчера, 15:57
1
Погребняк прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
Вчера, 15:45
4
Реакция Газзаева на новость о назначении в клуб РПЛ
Вчера, 15:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 