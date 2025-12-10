Введите ваш ник на сайте
  «Играли 2 середняка»: Шалимов – о дерби «Спартак» – «Динамо»

«Играли 2 середняка»: Шалимов – о дерби «Спартак» – «Динамо»

Сегодня, 16:14

Бывший спартаковец Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

  • У «Динамо» отменили 2 гола.
  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • «Динамо» ушло на зимний перерыв на 9-й строчке.

«У «Спартака» все достаточно понятно по схеме и составу. У «Динамо» Ролан Гусев выбрал экспериментальный вариант с Сергеевым в роли полузащитника, – Иван при обороне садился в середину.

Ожидал от матча более яркого футбола. Дело не в эмоциях и напряжении, а в конкретных показателях – например, в первом тайме обе команды не нанесли ни одного удара по воротам в створ, за исключением автогола Осипенко. Играли два середняка и без риска особого. А рисковать надо было – «Спартаку» надо не отставать от лидеров, а Гусев борется за свое право получить работу главного тренера.

По автоголу Осипенко – был обрез, быстрая атака, и вопрос у меня не к Осипенко (автогол просто несчастный случай), а к Фернандесу, который выбросился и дал себя обыграть. «Динамо», на мой взгляд, яркий пример команды, где нужен тренер по работе с защитниками и в принципе для работы над индивидуальными ошибками – как с Фернандесом. Он же не первый раз вот так ошибается.

По голу «Динамо» – Сергеев забил без сопротивления. Скорее всего, ошибка Жедсона, который недоиграл со Скопинцевым.

Удивило меня ситуация с ВАР-фиксацией офсайда. То есть мы ушли от ситуации, когда на глаз эти моменты определяют боковые арбитры, и пришли к тому, что это все определяют на с помощью линейки и на глазок другие люди. В случае с первым голом два человека стоят на линии – и этой гол, на мой взгляд», – сказал Шалимов.

Еще по теме:
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Шалимов Игорь
