Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Тюкавина – о ВАР в РПЛ: «Как у нас рисуют эти линии, хрен поймешь»

Агент Тюкавина – о ВАР в РПЛ: «Как у нас рисуют эти линии, хрен поймешь»

Сегодня, 11:23
6

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о работе ВАР в РПЛ.

В матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1) гол форварда бело-голубых был отменен из-за офсайда.

– Сантиметровые офсайды у «Динамо» – это все же не то, ради чего люди ходят на футбол, не так разве?

– Как у нас эти линии рисуют, хрен поймешь. Ждем, когда примут «правило Венгера» и начнут принимать решения в пользу атаки, что и было до введения ВАР. А так, у кого ноготь, у кого еще что-то вперед залезло – все это не на пользу игре. Гол Кости, конечно, надо было засчитывать.

– ВАР еще долго будет уничтожать российский футбол, который в условиях изоляции давно мог хоть как-то выбраться из-под его гнета?

– Черчесов тоже об этом сказал, зачем он нужен, если ошибок меньше не стало, а паузы просто убивают игру. Это не как в Испании или Англии, где решения у монитора обычно принимаются за 30 секунд. У нас по три минуты смотрят и всегда карательный вердикт – либо удаление, либо пенальти. Только один случай помню, что Левников настоял на своем.

Всегда шучу, кому ВАР, кому навар. А если к чемпионату мира еще введут угловые и желтые проверять, в РПЛ вообще кошмар начнется.

  • Впервые ВАР тестировался в чемпионате Нидерландов в сезоне-2012/13.
  • В российских турнирах ВАР впервые появился в 2019 году.

Еще по теме:
Семин подвел итоги года для «Динамо»
Федотов оценил судейство в матче «Спартак» – «Динамо» 8
Титов – о судействе в дерби: «В мое время и гол Тюкавина, и гол Маричаля засчитали бы» 4
Источник: LiveSport.Ru
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Тюкавин Константин
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Alemann
1765268800
Как из свинарника заплатили - так и рисуют.
Ответить
VVM1964
1765270313
Не так нарисовали, перерисуйте, как понравится Тюкавину и тогда ВАР станет "лучший друг человека"!)))...
Ответить
Bozigit
1765270440
Если би ни хрен, хрен, кто обратил внимание на публикацию)
Ответить
АК 68
1765271098
В Европе так-же не всегда быстро ВАР принимает решение, матч Штутгарт - Бавария в минувшем выходные, судьи 2 минуты смотрели и решали, прежде чем отменить гол Штутгарта.Не надо сильно идеализировать зарубежные чемпионаты,
Ответить
neveldomha
1765277068
Сделали стоп кадр, а затем перенесли в Фотошоп. Что тут сложного
Ответить
evgevg13
1765277514
У нас в стране всё хреновое приживается сразу и надолго: ВАР, ЕГ и т.п.
Ответить
Главные новости
ФотоБердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»
14:17
Орлов назвал лучшую команду в РПЛ – это не «Зенит»
14:08
Ловчев наехал на тренера вратарей «Краснодара» за его слова про Акинфеева
13:55
Тихонов уволен из клуба Первой лиги
13:21
4
Агент предположил, кого может подписать ЦСКА
13:03
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера
12:53
8
Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»
12:42
3
«Барселона» отказалась от покупки игрока за 200 миллионов
12:29
1
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
12:23
Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров
11:41
5
Все новости
Все новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
13:47
3
Ловчев оценил Карпина: «Не считаю его выдающимся тренером»
13:12
2
В «Динамо» составили список из 3 кандидатов на пост главного тренера
12:53
7
Быстров – о 18-м туре РПЛ: «Судьи опять обосрались»
12:42
3
Агент рассказал о предложениях по Гонду у «Зенита»
12:23
Агент Сафонов – об игроках «Зенита»: «Глаза не горят, больше карнавала и ламбады в голове»
12:11
Россияне высказались об ужесточении лимита на легионеров
11:41
4
Титов сказал, сколько игроков нужно поменять «Зениту»
11:30
5
Агент Тюкавина – о ВАР в РПЛ: «Как у нас рисуют эти линии, хрен поймешь»
11:23
6
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы»
11:07
11
«Локомотив» принял решение по спортивному директору
10:54
Назван клуб РПЛ, в который может перейти защитник «Крыльев» с опытом игры за сборную России
10:44
1
Подробности предложений «Зенита» по покупке Джона и Жезуса
10:30
10
Будущее Баринова обсудит совет директоров «Локомотива»
10:15
2
Клуб РПЛ рассмотрит кандидатуру Игнашевича на пост главного тренера
09:56
1
Гурцкая заявил о тренерской авантюре Челестини в игре с «Краснодаром»
09:46
2
В «Ахмате» сказали, сколько игроков подпишут зимой
09:07
Орлов назвал единственную мировую звезду в истории российского футбола
08:55
34
Титов – о «Спартаке»: «По игре должен быть в тройке»
08:40
9
Реакция Ловчева на поведение Кордобы в матче с ЦСКА
00:32
7
Ари определил сильнейшего игрока «Спартака» в сезоне: «Лучший на поле»
Вчера, 23:54
2
«Спартаку» предложили вернуть Карреру
Вчера, 23:28
4
Юран назвал российский клуб, который удивил его в этом сезоне
Вчера, 23:13
6
Семин подвел итоги года для «Динамо»
Вчера, 22:46
Федотов оценил симуляцию Кордобы с ЦСКА: «Должен был получить карточку»
Вчера, 22:35
4
ФотоАндрей Мостовой отреагировал на получение премии «Джентльмен года»
Вчера, 22:21
18
Гурцкая призвал Романова вернуться в академию «Спартака»: «Профукал три очка с «Балтикой»
Вчера, 21:55
6
Фото«Трeхкратный зимний чемпион»: «Краснодар» предложил перейти на систему «весна-осень»
Вчера, 21:43
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 