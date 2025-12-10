Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба

Бывший игрок «Динамо» Александр Гришин раскритиковал вингера бело-голубых Дениса Макарова.

«Макаров – это не потеря для «Динамо». Это провальный трансфер. Засветился в «Нефтехимике» и «Рубине» в 2-3 матчах, «Динамо» поторопилось его купить. Это футболист ниже среднего уровня. А такие высказывания про тренерский штаб его не красят.

Никакой тренер не будет не ставить игрока себе в ущерб. Макаров проигрывает конкуренцию Гладышеву, а это будущее «Динамо». У Макарова в «Динамо» шансов нет. Он не принeс никакой пользы клубу. Он не подходит для задач борьбы за титулы.

Ему надо уходить из «Динамо». Мне он никогда не нравился по игре», – сказал Гришин.