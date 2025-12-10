Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба

Бывший игрок «Динамо» Александр Гришин раскритиковал вингера бело-голубых Дениса Макарова.
«Макаров – это не потеря для «Динамо». Это провальный трансфер. Засветился в «Нефтехимике» и «Рубине» в 2-3 матчах, «Динамо» поторопилось его купить. Это футболист ниже среднего уровня. А такие высказывания про тренерский штаб его не красят.
Никакой тренер не будет не ставить игрока себе в ущерб. Макаров проигрывает конкуренцию Гладышеву, а это будущее «Динамо». У Макарова в «Динамо» шансов нет. Он не принeс никакой пользы клубу. Он не подходит для задач борьбы за титулы.
Ему надо уходить из «Динамо». Мне он никогда не нравился по игре», – сказал Гришин.
- Ранее Макаров обвинил тренерский штаб «Динамо» в неуважении к нему и заявил о желании уйти из клуба.
- В этом сезоне 27-летний вингер провел за бело-голубых 12 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: «Советский спорт»