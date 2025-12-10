Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок «Динамо» назвал провальный трансфер клуба

Сегодня, 13:38
3

Бывший игрок «Динамо» Александр Гришин раскритиковал вингера бело-голубых Дениса Макарова.

«Макаров – это не потеря для «Динамо». Это провальный трансфер. Засветился в «Нефтехимике» и «Рубине» в 2-3 матчах, «Динамо» поторопилось его купить. Это футболист ниже среднего уровня. А такие высказывания про тренерский штаб его не красят.

Никакой тренер не будет не ставить игрока себе в ущерб. Макаров проигрывает конкуренцию Гладышеву, а это будущее «Динамо». У Макарова в «Динамо» шансов нет. Он не принeс никакой пользы клубу. Он не подходит для задач борьбы за титулы.

Ему надо уходить из «Динамо». Мне он никогда не нравился по игре», – сказал Гришин.

  • Ранее Макаров обвинил тренерский штаб «Динамо» в неуважении к нему и заявил о желании уйти из клуба.
  • В этом сезоне 27-летний вингер провел за бело-голубых 12 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Бубнов назвал задачу «Спартака» и «Динамо» в весенней части сезона 1
Тарханов назвал самого сильного русского нападающего в РПЛ
Определен календарь матчей Кубка России в марте
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Гришин Александр Макаров Денис
Интерес
1765365271
Гришина, после оценки Николича-Челестини, вообще слушать смешно-вдруг опять спутает "Гегеля с Гоголем, Баха с Фейербахом, а Штепселя со штепселем"?
Ответить
Skull_Boy
1765368279
У этого провального трансфера статистика лучше, чем у гениев, которые играют в старте и кто такой Гришин
Ответить
Desma
1765373242
Макаров уже 3-й сезон за Динамо играет а Гришин похоже только проснулся. С какого перепугу приплёл Гладышева, если Макаров - игрок совершенно другого амплуа?
Ответить
