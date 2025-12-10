Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» сравнили с дырявым корытом

Сегодня, 09:14
7

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев заявил, что в составе «Динамо» много средних игроков.

«Динамо» – будто дырявое корыто. Ты знаешь, что залетит один, два, три мяча. Ты выходишь на поле по сути с отставанием в один‑два мяча. Осипенко – посредственный защитник. Он много забивает, но он же не форвард.

Очень нужно много «Динамо» поменять, чтобы сбалансировать команду. В команде много средних игроков. Исключения Бителло, Сергеев, Тюкавин. Гладышев интересный, но ушел в тину. Бабаев интересный. Есть ребята, на которых можно в будущем ставить», – сказал Корнеев.

  • «Динамо» занимает 10-е место в РПЛ с 21 очком после 18 туров.
  • Бело-голубые пропустили 26 голов.

Еще по теме:
Воспитанник «Спартака» Паршивлюк рьяно настраивал «Динамо» на матч против красно-белых 3
«Акрон» установил для «Динамо» ценник на Тедеева 6
«Спартак» и «Динамо» назвали главными разочарованиями сезона
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Корнеев Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Foxitkuban
1765350682
Карпин набрал средних игроков в состав и свалил.
Ответить
рылы
1765351197
корыты в тарасофке. они из них кушают комбикорм, когда его насыпают)
Ответить
СильныйМозг
1765352970
Да там все порванные,тренеровал же Карпин.
Ответить
FWSPM
1765358384
да осипенко много забивает но не в те ворота
Ответить
Главные новости
ФотоПоявилось расписание 19-22 туров РПЛ
12:20
1
Быстров: «В «Локомотиве» будут делать все, чтобы Баринова не отдать и насрать сопернику»
12:07
1
Бубнов назвал фаворита в борьбе за титул в РПЛ
11:26
Гендиректор «Спартака» – о болении за ЦСКА: «Никакой биполярочки у меня нет»
11:15
2
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
10:40
10
Корнеев назвал единственную позицию, которую можно усилить в «Краснодаре»
10:25
3
Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва
09:58
7
«Динамо» сравнили с дырявым корытом
09:14
7
Тренер «Ливерпуля» высказался о конфликте с Салахом
09:02
Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака»
08:02
3
Все новости
Все новости
В «Урале» отреагировали на информацию о переходе Воронова в ЦСКА
12:30
Талалаев назвал 2 неудачных матча «Балтики» в РПЛ в первой части сезона
11:58
1
Гришин назвал отличия в игре ЦСКА при Челестини и Николиче
10:56
1
Корнеев назвал единственную позицию, которую можно усилить в «Краснодаре»
10:25
3
Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва
09:58
7
«Динамо» сравнили с дырявым корытом
09:14
7
ФотоЦСКА подписал новый контракт с игроком юношеской сборной России
08:46
2
Дубль клуба РПЛ могут закрыть после одного сезона
08:24
Гришин назвал три позиции, которые нужно усилить ЦСКА для борьбы за титул
08:13
2
Корнеев оценил вариант с Ивичем для «Спартака»
08:02
3
В России определили лучшего телеэксперта года
00:34
4
ВидеоБыстров воспроизвел знаменитую оскорбительную кричалку про себя
00:23
1
Титов объяснил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:05
6
Агент прокомментировал будущее спартаковца Денисова
Вчера, 23:52
1
Божович: «Россия сама предложит мне паспорт»
Вчера, 23:39
3
В России определили комментатора года
Вчера, 23:22
8
«Спартак» реконструирует «Лукойл Арену»
Вчера, 23:09
14
Прощальная речь Биджиева после отставки из «Динамо Мх»
Вчера, 22:45
Комментарий ЦСКА по судейству в матче с «Краснодаром»
Вчера, 22:25
12
Финансовые подробности трансфера Воронова в ЦСКА: зарплата, подъемные и квартира маме
Вчера, 22:16
3
ФотоЗаявление «Динамо Мх» насчет отставки Биджиева
Вчера, 22:05
1
«Спартаку» дали дорожную карту, чем заняться в ближайшие дни
Вчера, 21:57
4
Клуб РПЛ останется без зарплаты на 2-3 месяца
Вчера, 21:40
9
Глава «Спартака»: «Мы самый популярный клуб России и Восточной Европы»
Вчера, 20:47
22
ВидеоВоспитанник «Спартака» Паршивлюк рьяно настраивал «Динамо» на матч против красно-белых
Вчера, 20:39
3
В «Локо» назвали страну, где проведут все зимние сборы
Вчера, 20:24
«Акрон» установил для «Динамо» ценник на Тедеева
Вчера, 20:11
6
Раскрыта зарплата Соболева в «Зените»
Вчера, 19:41
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 