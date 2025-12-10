«Динамо» сравнили с дырявым корытом

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев заявил, что в составе «Динамо» много средних игроков.

«Динамо» – будто дырявое корыто. Ты знаешь, что залетит один, два, три мяча. Ты выходишь на поле по сути с отставанием в один‑два мяча. Осипенко – посредственный защитник. Он много забивает, но он же не форвард.

Очень нужно много «Динамо» поменять, чтобы сбалансировать команду. В команде много средних игроков. Исключения Бителло, Сергеев, Тюкавин. Гладышев интересный, но ушел в тину. Бабаев интересный. Есть ребята, на которых можно в будущем ставить», – сказал Корнеев.