  • Главная
  • Новости
  • Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва

Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва

Сегодня, 09:58
7

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев хотел бы, чтобы сейчас в РПЛ не было зимней паузы.

«Мне бы хотелось, чтобы сейчас не было паузы в РПЛ. Команда набрала ход, который соответствует нашим притязаниям. Уже почувствовали себя уверенно, стали командой, которая практически никого не опасается. И уже с соперниками, которые нам по силам, стали играть в футбол, в который хотим.

После игры с «Крыльями Советов» стало жаль, что сейчас всe закончилась. К весне все будут работать, 2,5 месяца будут что‑то делать, кто‑то правильно, кто‑то нет. Всe равно эта работа скажется. Мы знаем, что мы будем намного сильней [после зимней паузы], но и другие тоже подтянутся.

Честно, я бы не стал уделять много внимания итогам [первой части сезона]. Как говорят: «У самурая нет цели, есть путь» – а у нас есть и цель, и путь. И мы находимся чуть дальше, чем на середине этого пути», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
  • Лучшим результатом в истории команды было 7-е место в чемпионате России в сезоне-1996.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (7)
рылы
1765351367
это путь в никуда. все знают, как талалай загонял своих парней, что они работают на износ. ну один сезон потянут, может к медалям прицепятся. а потом провал и увольнение. тем более, что лучшие из балтики скоро переберутся в москву, или куда-то ещё, а новые к такому не готовы будут.
СильныйМозг
1765353662
Ну, походу, выше спартака, точно, будут.
R_a_i_n
1765353923
Не знаю на счёт перерыва, знаю что сказка скоро закончится!
Цугундeр
1765357406
)) Самурай нашёлся...) У тренера нет цели, есть контракт и его продление. Химки не врут.) Пижон.
FWSPM
1765358530
недобрали очков могли быть на 1-2 месте смело. результат конечно с таким составом выдающийся. хорошая тренерская работа
