Талалаев заявил, что «Балтика» станет сильней после зимнего перерыва

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев хотел бы, чтобы сейчас в РПЛ не было зимней паузы.

«Мне бы хотелось, чтобы сейчас не было паузы в РПЛ. Команда набрала ход, который соответствует нашим притязаниям. Уже почувствовали себя уверенно, стали командой, которая практически никого не опасается. И уже с соперниками, которые нам по силам, стали играть в футбол, в который хотим.

После игры с «Крыльями Советов» стало жаль, что сейчас всe закончилась. К весне все будут работать, 2,5 месяца будут что‑то делать, кто‑то правильно, кто‑то нет. Всe равно эта работа скажется. Мы знаем, что мы будем намного сильней [после зимней паузы], но и другие тоже подтянутся.

Честно, я бы не стал уделять много внимания итогам [первой части сезона]. Как говорят: «У самурая нет цели, есть путь» – а у нас есть и цель, и путь. И мы находимся чуть дальше, чем на середине этого пути», – сказал Талалаев.