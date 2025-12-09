Глушаков рассказал о конфликте с Павлюченко: «В раздевалке мне чуть не щелкнул»

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков вспомнил стычку с Романом Павлюченко.

– В роли капитана часто пихал партнерам по команде в «Локомотиве», «Спартаке»? Так, чтобы прям до крика?

– Бывало, да. Когда в «Локо» пришел Павлюченко, у нас даже конфликт был, хотя сейчас мы дружим. Он старше меня, а я ему после какой-то игры напихал. Он потом в раздевалке мне чуть не щелкнул, нас разнимали. Он мне: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?» А я ведь капитан команды, хоть и помоложе.