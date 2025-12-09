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  • Глушаков рассказал о конфликте с Павлюченко: «В раздевалке мне чуть не щелкнул»

Глушаков рассказал о конфликте с Павлюченко: «В раздевалке мне чуть не щелкнул»

9 декабря 2025, 19:18
7

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков вспомнил стычку с Романом Павлюченко.

– В роли капитана часто пихал партнерам по команде в «Локомотиве», «Спартаке»? Так, чтобы прям до крика?

– Бывало, да. Когда в «Локо» пришел Павлюченко, у нас даже конфликт был, хотя сейчас мы дружим. Он старше меня, а я ему после какой-то игры напихал. Он потом в раздевалке мне чуть не щелкнул, нас разнимали. Он мне: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?» А я ведь капитан команды, хоть и помоложе.

  • Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год.
  • Павлюченко присоединился к клубу в феврале 2012 года, перейдя из «Тоттенхэма».

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Источник: «Человек из футбола»
Россия. Премьер-лига Локомотив Павлюченко Роман Глушаков Денис
Комментарии (7)
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Юбиляр
1765297247
Чего чего он там с тобой чуть не сделал? Гыгыгы.
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...уефан
1765298460
...откровения от Диониса миллеровского. Так, уж и не "щёлкнул"?...
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andrei-sarap-yandex
1765298989
ГЛУШАКОВ его ОПГ....ПРОВОКАТОР И НЕХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
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Desma
1765299889
Дедовщину пока ещё никто не отменил. Зря тебе Ромка не щёлкнул.
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