«Спартак» выступил с обращением в адрес болельщиков

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обратился к болельщикам красно-белых. Он пожелал фанатам любить команду.

«Пожелаю болельщикам не терпения, ведь предел у терпения есть. Желаю болельщикам любить «Спартак», верить в него и поддерживать. Болельщики поддерживают команду всегда. Нам важно, когда трибуны гонят нас вперед. А мы сделаем все, чтобы оправдать эту любовь», – сказал Некрасов.