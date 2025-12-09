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«Спартак» выступил с обращением в адрес болельщиков

9 декабря 2025, 18:50
14

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов обратился к болельщикам красно-белых. Он пожелал фанатам любить команду.

«Пожелаю болельщикам не терпения, ведь предел у терпения есть. Желаю болельщикам любить «Спартак», верить в него и поддерживать. Болельщики поддерживают команду всегда. Нам важно, когда трибуны гонят нас вперед. А мы сделаем все, чтобы оправдать эту любовь», – сказал Некрасов.

  • «Спартак» 11 ноября уволил главного тренера Деяна Станковича.
  • Исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.
  • Московская команда ушла на зимний перерыв на 6-м месте в таблице РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (14)
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...уефан
1765295521
...чё эта конская морда нам тут лепит!?...
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suchi-69
1765295730
Желаю болельщикам любить «Спартак» В каких позах ?
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NewLife
1765298337
"Люблю отчизну я, но странною любовью! Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, Ни полный гордого доверия покой, Ни темной старины заветные преданья Не шевелят во мне отрадного мечтанья, Но я люблю — за что, не знаю сам " М.Ю. Лермонтов
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Alemann
1765298596
Библия учит любить, Кама-сутра объясняет, как. Возлюбите свинарник. ;)
Ответить
subbotaspartak
1765299821
...Нам важно, когда трибуны гонят нас вперед. А мы сделаем все, чтобы оправдать эту любовь», – сказал Некрасов.... Трибуны.... Понятно... А как, к примеру мы - из заснеженной Сибири и дальше... и ширше трибун...
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Spartak_forv@
1765300408
Забыл традиционное «провести работу над ошибками»
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SLADE2019
1765354142
По обращениям клуба к болельщикам, Спартак, к сожалению, уж точно в тройке лидеров. Обычно же после каждого казуса к болелам обращаются. Чем с такими заезженными словами обращаться, лучше бы промолчал.
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