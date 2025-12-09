Директор «Спартака» высказался о Мостовом: «Всегда им восхищался»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о своих отношениях с Александром Мостовым.

«Мы находимся в дружеских отношениях, насколько рядовой до недавнего времени любитель футбола, как я, может находиться с легендой советского и постсоветского периода. Я им всегда восхищался, восхищаюсь. При любой возможности с таким футбольным человеком, тем более у которого такое прекрасное чувство юмора, с удовольствием общаюсь.

Заинтересованы, чтобы как можно больше легенд «Спартака» уделяли свое время, силы, знание тому, чтобы клуб процветал.