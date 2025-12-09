Директор «Спартака» высказался о Мостовом: «Всегда им восхищался»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о своих отношениях с Александром Мостовым.
«Мы находимся в дружеских отношениях, насколько рядовой до недавнего времени любитель футбола, как я, может находиться с легендой советского и постсоветского периода. Я им всегда восхищался, восхищаюсь. При любой возможности с таким футбольным человеком, тем более у которого такое прекрасное чувство юмора, с удовольствием общаюсь.
Заинтересованы, чтобы как можно больше легенд «Спартака» уделяли свое время, силы, знание тому, чтобы клуб процветал.
- Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
- За это время он провeл за клуб 142 матча и забил 48 голов, дважды став чемпионом СССР.
- Ранее Мостовой изъявлял желание стать главным тренером красно-белых.
Источник: «Спорт-Экспресс»