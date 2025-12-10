Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0)

«Барселона» в 6-м туре Лиги чемпионов добилась волевой победы над «Айнтрахтом». Дубль оформил защитник Жюль Кунде.
В других встречах «Челси» уступил в Италии, а «Ливерпуль» победил.
Лига чемпионов. 6 тур
Барселона - Айнтрахт - 2:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Кнауфф, 21; 1:1 - Ж. Кунде, 50; 2:1 - Ж. Кунде, 53.
Интер - Ливерпуль - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - Д. Собослаи, 88 (с пенальти).
Аталанта - Челси - 2:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ж. Педро, 25; 1:1 - Д. Скамакка, 55; 2:1 - Ш. Де Кетеларе, 83.
