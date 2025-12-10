Введите ваш ник на сайте
Лига чемпионов. Волевая победа «Барсы» (2:1), поражение «Челси» (1:2), победа «Ливерпуля» над «Интером» (1:0)

Сегодня, 01:01
2

«Барселона» в 6-м туре Лиги чемпионов добилась волевой победы над «Айнтрахтом». Дубль оформил защитник Жюль Кунде.

В других встречах «Челси» уступил в Италии, а «Ливерпуль» победил.

Лига чемпионов. 6 тур
Барселона - Айнтрахт - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - А. Кнауфф, 21; 1:1 - Ж. Кунде, 50; 2:1 - Ж. Кунде, 53.
Таблица турнира Календарь турнира
Интер - Ливерпуль - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Д. Собослаи, 88 (с пенальти).
Таблица турнира Календарь турнира
Аталанта - Челси - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Ж. Педро, 25; 1:1 - Д. Скамакка, 55; 2:1 - Ш. Де Кетеларе, 83.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Лига чемпионов. ПСВ на глазах Хиддинка уступил «Атлетико» (2:3), экс-спартаковец забил
Лига чемпионов. Автогол Киммиха не помешал «Баварии» обыграть «Спортинг» (3:1), у Гнабри 1+1
Салах опубликовал пост после исключения «Ливерпулем» из заявки ЛЧ 4
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Интер Барселона Айнтрахт Челси Аталанта
Комментарии (2)
S 1922
1765318283
Гавно тв, вы чего показываете, там лч идет , лошары конченые, газпромовский позор для всех, сидите там с лошарами экспертами сраными , никому это не интересно, долбаны .
Ответить
  • Читайте нас: 