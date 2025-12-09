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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Интер - Ливерпуль
Интер - Ливерпуль: обзор матча 09 декабря 2025
Интер
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
88'
Д. Собослаи (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Интер - Ливерпуль
Завершен
90'
+6'
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Доминик Собослаи
Желтая карточка
Алессандро Бастони
(фол)
87'
86'
Гол отменен
Флориан Вирц
Замена
Анже-Йоан Бонни
️️️️➡️️
Маркюс Тюрам
83'
Замена
Карлос Аугусто
️️️️➡️️
Федерико Димарко
83'
Замена
Петар Сучич
️️️️➡️️
Генрих Мхитарян
82'
73'
Желтая карточка
Кертис Джонс
(фол)
68'
Замена
Флориан Вирц
️️️️➡️️
Александер Исак
68'
Замена
Конор Брэдли
️️️️➡️️
Джо Гомес
Желтая карточка
Генрих Мхитарян
(фол)
57'
45'
+7'
39'
Желтая карточка
Уго Экитике
(фол)
35'
Гол отменен
Уго Экитике
Замена
Янн-Орель Биссек
️️️️➡️️
Франческо Ачерби
31'
Травма
Франческо Ачерби
30'
Желтая карточка
Лаутаро Мартинес
(фол)
13'
Замена
Петр Зелински
️️️️➡️️
Хакан Чалханоглу
11'
Травма
Хакан Чалханоглу
10'
Показать весь матч
Live: Интер - Ливерпуль
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 0:1.
90+7'
2-й тайм окончен. Счет 0:1.
90+7'
Правила нарушил Янн Орель Биссек (Интер).
90+7'
curtis jones (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
90+5'
curtis jones (Ливерпуль) сыграл рукой.
90+5'
Правила нарушил petar sucic (Интер).
90+5'
Конор Брэдли (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Сколько минут добавил судья? 6
90+3'
virgil van dijk отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер.
90+3'
Удар заблокирован. Бил lautaro martinez (Интер). Ассистент - manuel akanji..
90+1'
Удар заблокирован. Бил hugo ekitike (Ливерпуль). Ассистент - florian wirtz..
88'
Гол! 0:0! . dominik szoboszlai (Ливерпуль) забил с пенальти.
87'
alessandro bastoni (Интер) получил желтую карточку за фол.
86'
Решение ВАР. заработал пенальти!
84'
alessandro bastoni (Интер)нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
84'
florian wirtz (Ливерпуль) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
83'
Замена у команды Интер. federico dimarco ушел, Карлос Аугусто вышел.
83'
Замена у команды Интер. marcus thuram ушел, ange-yoan bonny вышел.
82'
Замена у команды Интер. henrikh mkhitaryan ушел, petar sucic вышел.
82'
Момент не реализован! florian wirtz (Ливерпуль). Пас отдал dominik szoboszlai .
81'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) заработал штрафной в атаке.
81'
Правила нарушил piotr zielinski (Интер).
80'
Конор Брэдли (Ливерпуль) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Янн Зоммер (Интер). Пас отдал hugo ekitike.
79'
lautaro martinez (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Правила нарушил ibrahima konate (Ливерпуль).
77'
ibrahima konate (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил lautaro martinez (Интер).
74'
Пауза окончена. Матч продолжается.
73'
curtis jones (Ливерпуль) получил желтую карточку за фол.
73'
Пауза в матче. Травму получил henrikh mkhitaryan (Интер)
71'
henrikh mkhitaryan (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Правила нарушил Конор Брэдли (Ливерпуль).
69'
Правила нарушил marcus thuram (Интер).
69'
alexis mac allister (Ливерпуль) заработал штрафной в атаке.
69'
Момент не реализован! Райан Гравенберх (Ливерпуль).
69'
Удар заблокирован. Бил hugo ekitike (Ливерпуль). Ассистент - Конор Брэдли..
68'
Замена у команды Ливерпуль. joe gomez ушел, Конор Брэдли вышел.
68'
Замена у команды Ливерпуль. alexander isak ушел, florian wirtz вышел.
67'
Правила нарушил Янн Орель Биссек (Интер).
67'
alexis mac allister (Ливерпуль) заработал штрафной в атаке.
66'
Момент не реализован! nicolo barella (Интер).
66'
ibrahima konate отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер.
65'
Момент не реализован! marcus thuram (Интер). Пас отдал manuel akanji.
64'
Удар заблокирован. Бил dominik szoboszlai (Ливерпуль). Ассистент - andy robertson..
63'
hugo ekitike (Ливерпуль) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Янн Зоммер (Интер). Пас отдал andy robertson.
61'
Правила нарушил Янн Орель Биссек (Интер).
61'
alexis mac allister (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
joe gomez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер.
60'
Удар заблокирован. Бил lautaro martinez (Интер). Ассистент - nicolo barella..
57'
henrikh mkhitaryan (Интер) получил желтую карточку за фол.
57'
Правила нарушил henrikh mkhitaryan (Интер).
57'
dominik szoboszlai (Ливерпуль) заработал штрафной в атаке.
52'
alessandro bastoni (Интер) в офсайде.
51'
Правила нарушил dominik szoboszlai (Ливерпуль).
51'
alessandro bastoni (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
51'
henrikh mkhitaryan (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
51'
Правила нарушил Райан Гравенберх (Ливерпуль).
47'
Момент не реализован! alexander isak (Ливерпуль).
46'
lautaro martinez (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил ibrahima konate (Ливерпуль).
45'
2-й тайм стартовал.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+7'
Правила нарушил nicolo barella (Интер).
45+7'
alexis mac allister (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
45+6'
lautaro martinez (Интер) пробил (головой) по воротам, сейв сделал alisson becker (Ливерпуль). Длинный пас делал alessandro bastoni.
45+4'
piotr zielinski (Интер) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал alisson becker (Ливерпуль). Пас отдал alessandro bastoni.
45+3'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
45+3'
Правила нарушил marcus thuram (Интер).
45+2'
henrikh mkhitaryan (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Правила нарушил joe gomez (Ливерпуль).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 7
45'
hugo ekitike (Ливерпуль) в офсайде.
44'
joe gomez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер.
43'
Момент не реализован! piotr zielinski (Интер). Пас отдал lautaro martinez.
42'
alisson becker отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер.
39'
Момент не реализован! nicolo barella (Интер).
39'
hugo ekitike (Ливерпуль) получил желтую карточку за фол.
38'
marcus thuram (Интер) заработал штрафной в атаке.
38'
Правила нарушил hugo ekitike (Ливерпуль).
37'
virgil van dijk отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер.
37'
Удар заблокирован. Бил Янн Орель Биссек (Интер). Ассистент - manuel akanji..
35'
Решение ВАР. Нет гола!
32'
Отмена гола после ВАР. ibrahima konate (Ливерпуль)
32'
hugo ekitike (Ливерпуль) сыграл рукой.
32'
Удар заблокирован. Бил virgil van dijk (Ливерпуль). Длинный пас делал dominik szoboszlai..
31'
Замена у команды Интер. francesco acerbi ушел, Янн Орель Биссек вышел.
31'
Пауза окончена. Матч продолжается.
30'
Пауза в матче. Травму получил francesco acerbi (Интер)
29'
Янн Зоммер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
27'
Правила нарушил nicolo barella (Интер).
27'
alexis mac allister (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
marcus thuram (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
24'
Правила нарушил curtis jones (Ливерпуль).
23'
lautaro martinez (Интер) в офсайде.
21'
nicolo barella отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
20'
francesco acerbi отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ливерпуль.
18'
Райан Гравенберх (Ливерпуль) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Янн Зоммер (Интер). Пас отдал hugo ekitike.
18'
curtis jones (Ливерпуль) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Янн Зоммер (Интер).
15'
Пауза окончена. Матч продолжается.
13'
Пауза в матче. Травму получил andy robertson (Ливерпуль)
13'
lautaro martinez (Интер) получил желтую карточку за фол.
13'
Правила нарушил lautaro martinez (Интер).
13'
andy robertson (Ливерпуль) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил joe gomez (Ливерпуль).
12'
federico dimarco (Интер) заработал штрафной на левом фланге.
11'
Замена у команды Интер. hakan calhanoglu ушел, piotr zielinski вышел.
7'
Правила нарушил henrikh mkhitaryan (Интер).
7'
alexander isak (Ливерпуль) заработал штрафной на правом фланге.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Кертис Джонс
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
22
Уго Экитике
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
7
Флориан Вирц
АП
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
4-3-1-2
1
Зоммер
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
5
Аканджи
23
Барелла
10
Чалханоглу
22
Мхитарян
11
Энрике
22
Мартинес
9
Тюрам
4-3-2-1
1
Алиссон
2
Гомес
5
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Гравенберх
17
Джонс
20
Мак Аллистер
22
Экитике
8
Собослаи
9
Исак
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
15
Ачерби
31
Биссек
31
Биссек
15
Ачерби
22
Мхитарян
17
Сучич
17
Сучич
22
Мхитарян
10
Чалханоглу
7
Зелински
7
Зелински
10
Чалханоглу
9
Тюрам
14
Бонни
14
Бонни
9
Тюрам
2
Гомес
12
Брэдли
12
Брэдли
2
Гомес
9
Исак
7
Вирц
7
Вирц
9
Исак
Остались в запасе
Интер
Ливерпуль
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
60
Alain Taho
ВР
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
92
Веллити Лаки
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Интер - Ливерпуль
3
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
487
498
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.44
1.42
xGP (предотвращенные голы)
0.09
0.09
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
73892
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