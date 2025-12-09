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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Барселона - Айнтрахт
Барселона - Айнтрахт: обзор матча 09 декабря 2025
Барселона
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
50'
Ж. Кунде
53'
Ж. Кунде
21'
А. Кнауфф
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Айнтрахт
Завершен
90'
+4'
89'
Замена
Джессик Нганкам
️️️️➡️️
Рицу Доан
Замена
Андреас Кристенсен
️️️️➡️️
Алекс Бальде
89'
Замена
Руни Барджи
️️️️➡️️
Ламин Ямаль
89'
77'
Замена
Жан Бахоя
️️️️➡️️
Фарез Шаиби
77'
Замена
Джан Узун
️️️️➡️️
Марио Гетце
68'
Замена
Махмуд Дауд
️️️️➡️️
Хуго Ларссон
68'
Замена
Элье Ваи
️️️️➡️️
Ансгар Кнауфф
Замена
Френки де Йонг
️️️️➡️️
Рафинья
66'
Замена
Ферран Торрес
️️️️➡️️
Роберт Левандовски
66'
Желтая карточка
Жерар Мартин
61'
Желтая карточка
Жерар Мартин
(грубость)
61'
Желтая карточка
Ламин Ямаль
56'
ГОЛ! 2:1!
Жюль Кунде
Пас отдал
Ламин Ямаль
53'
ГОЛ! 1:1!
Жюль Кунде
Пас отдал
Маркус Рэшфорд
50'
Замена
Маркус Рэшфорд
️️️️➡️️
Фермин Лопес
46'
45'
+4'
28'
Желтая карточка
Ансгар Кнауфф
21'
ГОЛ! 0:1!
Ансгар Кнауфф
Пас отдал
Натаниэль Браун
Гол отменен - офсайд
Роберт Левандовски
10'
Показать весь матч
Live: Барселона - Айнтрахт
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 2:1.
90+4'
2-й тайм окончен. Счет 2:1.
90+1'
pau cubarsi (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
Правила нарушил jessic ngankam (Eintracht Frankfurt).
90+1'
Педри (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
Правила нарушил mahmoud dahoud (Eintracht Frankfurt).
90'
Сколько минут добавил судья? 4
89'
Замена у команды Барселона. Ламин Ямаль ушел, Руни Барджи вышел.
89'
Замена у команды Eintracht Frankfurt. ritsu doan ушел, jessic ngankam вышел.
89'
Замена у команды Барселона. Алекс Бальде ушел, andreas christensen вышел.
88'
Правила нарушил marcus rashford (Барселона).
88'
Артур Теате (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Расмус Кристенсен (Eintracht Frankfurt) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал joan garcia (Барселона). Пас отдал elye wahi.
86'
jules kounde (Барселона) заработал штрафной в атаке.
86'
Правила нарушил can uzun (Eintracht Frankfurt).
84'
Правила нарушил pau cubarsi (Барселона).
84'
can uzun (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной на левом фланге.
81'
Удар заблокирован. Бил ferran torres (Барселона).
81'
Алекс Бальде (Барселона) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Михаэль Цеттерер (Eintracht Frankfurt). Пас отдал marcus rashford.
77'
Замена у команды Eintracht Frankfurt. fares chaibi ушел, jean-matteo bahoya вышел.
77'
Замена у команды Eintracht Frankfurt. mario gotze ушел, can uzun вышел.
77'
elye wahi (Eintracht Frankfurt) в офсайде.
76'
ritsu doan (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Алекс Бальде (Барселона).
74'
Артур Теате отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
73'
elye wahi (Eintracht Frankfurt) в офсайде.
71'
ferran torres (Барселона) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Михаэль Цеттерер (Eintracht Frankfurt). Пас отдал Френки де Йонг.
69'
Момент не реализован! ferran torres (Барселона). Пас отдал Ламин Ямаль.
68'
Замена у команды Eintracht Frankfurt. hugo larsson ушел, mahmoud dahoud вышел.
68'
Замена у команды Eintracht Frankfurt. Ансгар Кнауфф ушел, elye wahi вышел.
66'
Замена у команды Барселона. raphinha ушел, Френки де Йонг вышел.
66'
Замена у команды Барселона. robert lewandowski ушел, ferran torres вышел.
62'
raphinha (Барселона) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Михаэль Цеттерер (Eintracht Frankfurt). Пас отдал eric garcia.
60'
gerard martin (Барселона) получил желтую карточку за фол.
60'
ritsu doan (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной на правом фланге.
60'
Правила нарушил gerard martin (Барселона).
59'
Артур Теате отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
59'
Удар заблокирован. Бил marcus rashford (Барселона). Ассистент - robert lewandowski..
59'
Артур Теате (Eintracht Frankfurt) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал joan garcia (Барселона). Длинный пас делал ritsu doan.
58'
Правила нарушил robert lewandowski (Барселона).
58'
ellyes skhiri (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной в атаке.
56'
Ламин Ямаль (Барселона) получил желтую карточку за фол.
56'
nathaniel brown (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Правила нарушил Ламин Ямаль (Барселона).
53'
Гол! 2:1! Забил jules kounde (Барселона). Ассистент - Ламин Ямаль (с углового).
52'
fares chaibi отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
52'
Удар заблокирован. Бил Ламин Ямаль (Барселона). Ассистент - jules kounde..
52'
Педри (Барселона) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Михаэль Цеттерер (Eintracht Frankfurt). Пас отдал robert lewandowski.
51'
Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt) в офсайде.
50'
Гол! 1:1! Забил jules kounde (Барселона). Ассистент - marcus rashford (длинная передача).
48'
Момент не реализован! raphinha (Барселона). Пас отдал marcus rashford.
47'
nathaniel brown (Eintracht Frankfurt) в офсайде.
47'
Удар заблокирован. Бил ritsu doan (Eintracht Frankfurt). Ассистент - Расмус Кристенсен..
47'
marcus rashford (Барселона) заработал штрафной на левом фланге.
47'
Правила нарушил Расмус Кристенсен (Eintracht Frankfurt).
46'
fares chaibi (Eintracht Frankfurt) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал joan garcia (Барселона).
45'
Замена у команды Барселона. fermin lopez ушел, marcus rashford вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+5'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+3'
Момент не реализован! robert lewandowski (Барселона). Пас отдал raphinha.
45+3'
Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt) сыграл рукой.
45+2'
ellyes skhiri отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
45+1'
Момент не реализован! ellyes skhiri (Eintracht Frankfurt). Пас отдал Ансгар Кнауфф.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 4
44'
Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt) в офсайде.
42'
Пауза окончена. Матч продолжается.
41'
Пауза в матче. Травму получил fares chaibi (Eintracht Frankfurt)
40'
Правила нарушил eric garcia (Барселона).
40'
fares chaibi (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
fermin lopez (Барселона) сыграл рукой.
36'
Момент не реализован! raphinha (Барселона). Пас отдал robert lewandowski.
34'
Момент не реализован! eric garcia (Барселона).
32'
Педри (Барселона) заработал штрафной на правом фланге.
32'
Правила нарушил ellyes skhiri (Eintracht Frankfurt).
30'
Правила нарушил Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt).
30'
eric garcia (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
robert lewandowski (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил Артур Теате (Eintracht Frankfurt).
28'
robert lewandowski (Барселона) в офсайде.
27'
Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt) получил желтую карточку за фол.
27'
Педри (Барселона) заработал штрафной в атаке.
27'
Правила нарушил Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt).
27'
Пауза окончена. Матч продолжается.
26'
Пауза в матче. Травму получил Артур Теате (Eintracht Frankfurt)
26'
Удар заблокирован. Бил fermin lopez (Барселона). Ассистент - jules kounde..
23'
Удар заблокирован. Бил Ламин Ямаль (Барселона). Ассистент - Педри..
21'
Гол! 0:1! Забил Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt). Ассистент - nathaniel brown (быстрый проход).
19'
pau cubarsi (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt).
19'
Пауза окончена. Матч продолжается.
18'
Пауза в матче. Травму получил ellyes skhiri (Eintracht Frankfurt)
18'
Правила нарушил fermin lopez (Барселона).
18'
ellyes skhiri (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной на своей половине поля.
14'
Удар заблокирован. Бил raphinha (Барселона). Ассистент - Ламин Ямаль..
14'
Михаэль Цеттерер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
14'
gerard martin (Барселона) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Михаэль Цеттерер (Eintracht Frankfurt). Пас отдал eric garcia.
10'
raphinha (Барселона) в офсайде.
10'
gerard martin (Барселона) заработал штрафной в атаке.
10'
Правила нарушил Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt).
8'
ritsu doan (Eintracht Frankfurt) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил gerard martin (Барселона).
7'
Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt) в офсайде.
6'
fares chaibi (Eintracht Frankfurt) в офсайде.
5'
Момент не реализован! robert lewandowski (Барселона). Пас отдал jules kounde.
3'
Ансгар Кнауфф (Eintracht Frankfurt) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К)
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Айнтрахт
23
Михаэль Цеттерер
ВР
21
Натаниэль Браун
ЛЗ
4
Робин Кох
(К)
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
16
Хуго Ларссон
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Рицу Доан
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Барселона
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
27
Дро Фернандес
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
33
Йенс Граль
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
18
Махмуд Дауд
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Гарсия
5
Кунде
24
Гарсия
22
Кубарси
3
Бальде
18
Мартин
20
Педри
16
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-2-3
23
Цеттерер
13
Кристенсен
4
Кох
3
Теате
21
Браун
17
Скири
16
Ларссон
10
Шаиби
7
Кнауфф
27
Гетце
10
Доан
3
Бальде
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Бальде
11
Рафинья
21
де Йонг
21
де Йонг
11
Рафинья
16
Лопес
14
Рэшфорд
14
Рэшфорд
16
Лопес
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
10
Ямаль
19
Барджи
19
Барджи
10
Ямаль
16
Ларссон
18
Дауд
18
Дауд
16
Ларссон
10
Шаиби
19
Бахоя
19
Бахоя
10
Шаиби
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
7
Кнауфф
11
Ваи
11
Ваи
7
Кнауфф
10
Доан
24
Нганкам
24
Нганкам
10
Доан
Остались в запасе
Барселона
Айнтрахт
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
17
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
40
Кауа Сантос
ВР
33
Йенс Граль
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
25
Войцех Щесны
ВР
26
Жофре Торрентс
ЛЗ
17
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ОП
27
Дро Фернандес
АП
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
33
Йенс Граль
ВР
5
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
17
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Барселона - Айнтрахт
3
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
11
Офсайды
2
8
Количество передач
819
261
Сейвы
3
5
Точность передач %
90
62
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Камп Ноу
Посещаемость:
38439
Где смотреть матч:
Okko
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