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Команды
Айнтрахт
Махмуд Дауд
€ 2 млн
Махмуд Дауд
Айнтрахт
1 января 1996 (30), Амуда
#18 | Полузащитник
177 см | 66 кг
Германия | Сирия
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Публикации
«Брайтон» бесплатно подписал полузащитника дортмундской «Боруссии»
2023.06.16 16:41
Фото
«Боруссия» Д объявила об уходе пяти игроков – Ройс вручил им памятные подарки
2023.05.29 10:25
Видео
Гол Жиру через себя номинирован на звание лучшего в первых матчах 1/8 финала ЛЧ
2021.02.25 10:44
Холанд, Менье, Геррейру и Дауд не сыграют с «Зенитом»
2020.12.07 15:12
16
Холанд пропустит матч с «Падерборном», Дауд выбыл до конца сезона
2020.05.29 16:38
Хеккинг: «Контракт Дауда с «Боруссией» – ошибка игрока»
2017.04.19 15:07
1
Кристенсен вернется из «Боруссии» в «Челси»
2017.03.31 10:15
3
Эберль рад переходу Дауда в дортмундскую «Боруусию»
2017.03.31 08:53
1
«Боруссия» договорилась о покупке Дауда
2017.03.30 13:50
1
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Дауд дал согласие на переход в дортмундскую «Боруссию»
2017.03.29 21:16
1
В дортмундской «Боруссии» не подтвердили слухи о переговорах с Даудом
2017.02.21 08:54
Дауд в ближайшее время перейдет в дортмундскую «Боруссию»
2017.02.21 00:14
2
«Челси» за 8 миллионов планирует приобрести у менхенгладбахской «Боруссии» Дауда
2017.02.18 17:06
«Челси», «ПСЖ», «Ювентус» и «Боруссия» Д включились в борьбу за Дауда
2017.02.18 09:55
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником менхенгладбахской «Боруссии»
2017.01.19 17:48
«Ювентус» отслеживает игру полузащитника менхенгладбахской «Боруссии»
2016.11.25 07:31
«Боруссия» Менхенгладбах не намерена продавать Дауда
2016.11.17 13:16
«Ливерпуль» готовит менхенгладбахской «Боруссии» предложение в размере 26 миллионов по Дауду
2016.11.13 13:36
Полузащитник ЦСКА Головин не попал в топ-10 Golden Boy-2016
2016.10.24 17:11
16
«Ливерпуль» готов заплатить менхенгладбахской «Боруссии» 25 миллионов за Дауда
2016.09.18 15:13
«Манчестер Сити» хочет приобрести трех игроков менхенгладбахской «Боруссии»
2016.09.17 17:01
2
Спортивный директор «Боруссии» М: «К сожалению, Гвардиоле интересны наши игроки»
2016.09.15 20:24
3
«Ливерпуль» присматривается к Дауду
2016.09.06 20:13
1
Дортмундская «Боруссия» хочет купить Дауда
2016.02.17 15:13
Хавбек менхенгладбахской «Боруссии» заинтересовал «МЮ» и «Манчестер Сити»
2016.02.08 13:34
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